FÚNEBRES | 13 de Abril de 2018

13/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- María Isabel Báez (Ojo de Agua)

- Raúl Antonio Torrez

- Juan Carlos Ciocconi (Clodomira)

- Sergio César Ponce

- Blanca de los Ángeles Loto (Villa Robles)

- Elsa Agustina Sosa (Las Termas)

- Gloria Susana Zanni

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Julia A. Andrada de Santillán, sus hijos María de los Ángeles y Eneas Manuel Santillán; Victoria Andrada y flia.; Koka Andrada y flia. acompañan en tan irreparable pérdida a sus amigos de toda la vida. Noemí y Chiquito Domínguez.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Directivos, docentes y personal no docente del IES Nº 8 Ángela C. de Reto participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la colega, Graciela Pereyra. Se ruega una oración en su memoria.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Chela Gallo acompaña en el dolor a Clarita Noemi Achavald e Dominguez y flia por la desaparicion de su querida hermana.

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada, acompañan espiritualmente a la querida Blanquita, ante la pérdida de su hermano y piden al Altísimo la colme de bendiciones a ella y a sus familiares.

ARANDA, CARLOS RENÉ (GOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Su prima Nancy, primo pol. Lalo y sobrinos Pablo y Vane, Flor, Enzo y Santy participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Que Dios lo tenga en la Gloria". Pety Bucci, Liz C. Buitrago, Héctor Rodini, Noelia Y. F. y familia. Que descanse en paz.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Mariana Cecilia, Juan Carlos Roldán Franzone y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Nuny, Pancho y flia, Valido Buitrago acompañan a Pochita y sus hijos en este doloroso momento y desean el eterno descanso de Juan.

ESTEVE, JAIME LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/4/18|. Dr. Durval José Palomo y Elena Díaz Esteve participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PONCE, SERGIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Sus hijos Luisa, Sergio, Romina, Lucrecia, Noelia, Lucas, Mariana, hijos políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio de Manogasta Cob. Obra Social Munic. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

PONCE, SERGIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Ma. Mercedes Barraza y José Galiau; Matías y Belén Galiau; Milton y Sol Barraza; Pedro y César Barraza y flias. participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Susana Gómez y familia en este difícil momento.

PONCE, SERGIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido; Carolina D' Arcángelo y sus nietas Sofía y Carolina Salido participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Susana Gómez y demás familiares en este difícil momento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Gracias por tanta generosidad, por permitirme conocer y brindarme tanto aprendizaje. Siempre en mi corazón. Dra. Alejandra Elean Collado.

SILVA DE FERREYRA, ALBA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene ". Personal Jardín de Infantes Nº 69 "Hormiguilla Viajera" participa con pesar el fallecimiento de la madre de la docente, Prof. Viviana Ferreyra. Sus restos fueron inhumados el día de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

TORREZ, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Su esposa Josefa Lastra, sus hijos Daiana, Valeria y Cristian; hijos pol. Daniel y Mariela; nietos Danisa, Delfina y Margarota; su hermano José, sobrinos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. d El Zanjón, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. 1. EMPRESA SANTIAGO.

TORREZ, RAÚL ANTONIO (Chom) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Dionisio y Maga; sus hijos Valeria, Matías y David participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORREZ, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Nos unimos en estos momentos de dolor y le rogamos al Altísimo brille para él la luz que no tiene fin. Familia Cánepa.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Caminante no hagas ruido, Miguelito se ha dormido en los brazos del Señor". Sus tíos José Luis Urtubey y Julia Magdalena Ibáñez, su prima Julia Elena Urtubey lloran su inesperada partida y elevan oraciones por su feliz resurrección.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su tío Carlitos Formini, su esposa Adriana Navarro y sus primos Nico y flia, Lea y flia, Mica Formini participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Sus tías Aída y Adriana Formini, Carlos Carrizo y sus primos Macarena e Ivan y su prima politica Fátima participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su tío Buga Formini, su esposa Marta Britos y su hija Ana Eliza participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Mario Daniel Afur, Myriam Ibeas de Afur, Ignacio, Valentin y Nicolas Afur participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. El Instituto La Sagrada Familia acompaña en inigualable dolor a la familia de sus ex alumnos Urtubey Formini. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|.Tu corazón pertenecía al cielo y solo seguiste tu pasión, la de volar cada vez más alto. Acompañamos en este profundo dolor a la familia.; Cristina Gomez, Victor Diaz, Cristina, y Francisco Diaz Gomez, Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Sus vecinas; Andrea, Mónica, Lucia, Marta y Graciela Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. José, Guilly y Marcelo Murad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE Falleció el 10/4/18|. Dirección Provincial de Aviación Civil Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Compañeros de trabajo de su tío José Luis Urtubey, participan con dolor su fallecimiento.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Carlos Tejada, sus hijos Sebastian, Ramiro, Benjamin y Maria Juliana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Dr. Juan Acosta y familia acompañan a su papá Miguel Ángel y familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Horacio Silvio Alfano, Nilda R. Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor la partida del hijo de nuestros queridos amigos Miguel Ángel y Marcela. Rogamos pronta resignación para toda la familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Los compañeros de su padre del Colegio Nacional Absalón Rojas Promoción 77, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Compañeros y amigos de su padre; Luis Zalazar y José Chara, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos a Miguelito. Marta Corbalan de Móttola y flia., y silvia Ines Corbalan de Veneziano y flia., acompañan con profundo dolor ante tan irreparable perdida a sus amigos Marcela y Miguel Ángel. Ruegan oraciones en su querida memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Maria Eugenia Carabajal, Ricardo Antonio Urtubey (h), y Guadalupe Capris, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Marta Pastoriza, Ricardo José Carabajal e Ignacio Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Víctor Oscar Raed, Marcela C. de Raed y Víctor Rodolfo acompañan con cariño a sus abuelos Cocó y Roberto, a sus padres Marcela y Miguel Ángel, sus hnos. Andrea y Martin y demás familiares rogando a Dios que encuentren consuelo por tan irreparable perdida. Te decía Miguelito me debes un vuelo, pero volaste antes al Reino de los Cielos. Chonga.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. José Sialle, Anabella Elias Tissera y flia., acompañan con inmenso dolor a Miguel y Marcela por la pronta partida de Miguelito. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Ramón Rosa Videla y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus amigos de la flia. Urtubey Fiorini.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Horacio Matilla y Angelita , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Familia Matilla, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Gabriel Jorge y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Antonia Castaño acompaña a Marcela y Miguel Angel e hijos en su dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Luis Mdalel, Ariel y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a la flia. de Daniel Urtubey. Rogamos oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Nieves Ruth Pereyra de Ibáñez, sus hijos Julia Magdalena y Pedro Luis, nietos Julia Elena Urtubey, Santiago Javier y Maria Emilia Ibáñez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su feliz resurrección.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Daniel Manzur y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Mario Héctor Arce y Marisol Juri e hijos Lucia y Nazareno, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a Miguel, Marcela, Andrea y Martin en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares, Monica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff y Marta Degano y flia., participan con inmenso dolor la desaparición física del hijo de Miguel Antel Urtubey compañero de toda la vida. Acompañan a su mamá, a sus hermanos y demás familiares en este momento tan doloroso de la vida.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Porque el destino quiso quemar sus amplias alas prematuramente y por que para el fallecimiento de un hijo no existe consuelo, solo dolor, impotencia e interrogantes, solo el vacio. En esta ocasión injusta, triste y dolorosa quisiéramos reiterarles nuestro afecto profundo, nuestra solidaridad infinita hacia toda la flia., quienes hoy sufren profundamente por la muerte prematura de aquel ser querido como lo era "Miguelito " que hoy, parte al paraíso, llamado por el mismo Dios que te concedió la maravilla de su existencia y que quizá tiene para él planes celestiales que no podemos entender, porque no los conocemos, que nos lastiman profundamente porque implican su ausencia terrenal. Pancho Manfredi, su Sra. esposa Gladis y su hijo Gonzalo, acompañan a su papá, mamá y hnos. en tan penoso momento de la vida.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Dante Pereyra y flia.; Regina Pereyra, Amílcar Buenvecino, Alejandro Buenvecino y flia.; Marta de Pereyra, acompañan con gran cariño a su prima Marcelita, su esposo Miguel, a Andrea y Martín en este momento de inmenso dolor. Ruegan al Señor bendiciones para toda la familia.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Perla Ávila de Pettinichi y flia, amistades del abuelo y la mamá de Miguel, se unen al dolor irreparable de la desgracia inesperada y piden a Dios resignación que no es fácil, pero el Señor sabrá el tiempo para darles, sin la fe no tendrán consuelo en la vida. Participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Gustavo Urtubey y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Tía Chini Formini y sus hijos Davincho y Julián Basualdo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Comisión directiva y socios del Aero Club Santiago del Estero participa su fallecimiento.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Miguel Eduardo Saad y flia participa su fallecimiento.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido feliz. Puedes cerrar los ojos y rezar, y puedes abrirlos para ver todo lo hermoso que ha dejado. Y puedes hacer lo que a él más le gustaría que hagas: sonreír, amar y seguir adelante. Silvia Vilanova e hijas Laura, Fernanda, Mili y Constanza, acompañan a sus queridos amigos Marcela y Gordo, hermanos, abuelos y tíos en este momento terrible de dolor.

ZANNI, GLORIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Sus hijos Ramiro, Karina, Juan, Sebastián; h. pol., nietos Facundo, Micaela, Agostina, Ignacio, Lucca, Martina y demás fliares. Sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz hoy a las 11, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZANNI, GLORIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Marcela Zanni, José Ignacio Basabe Zanni y Mario Basualdo participan el fallecimiento de su tía Susana. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.





Invitación a Misa

ARQUES, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/01|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Hoy se cumplen diecisiete años de su partida a la Casa del Señor. Su esposa Pabla García y sus hijos César y Marta Arques invitan a la misa que se oficiará hoy en a iglesia Catedral a las 20.30 hs.

JIMÉNEZ, MARTA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/16|. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, te queremos y te guardamos en nuestros corazones para siempre. Su esposo Gerónimo Farías, sus hijos Susana, Cristina y Franco y sus nietas Marianela y María Luz invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia, Santa Rita, al cumplirse el segundo aniversario e su fallecimiento y posterior traslado de sus restos el sábado 14 a las 12 hs en el cementerio del Rosario (Flores).

SERRANO, RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Papi, hace 9 días desde tu partida. No hay palabras para describir este dolor y vacío que dejaste en nuestro corazón. Pero tu recuerdo y el amor que nos diste aplaca este desconsuelo hoy en nuestra vida. Su esposa Usta, sus hijos Elena, Azucena, Franci y Gustavo hijos político Daniel, Willy, Silvana y Luisa; sus nietos Daiana, Yuli, Salma, Gabriel, Leandro, Guillermina, Dulce y Luz invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sano Cristo.





Agradecimientos

Recordatorios

FIGUEROA VDA. DE NAUFAL, ROSA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/17|. Mami, hoy se cumple un año de tu partida junto a Jesús. Te extraño, pero estoy tranquila porque ya no sufres. Hoy estás en paz. ¿Recuerdas?, siempre decías: "... si vos estás bien, yo estoy bien...". Mi alma está calma porque tu sufrimiento pasó y hoy descansas. Siempre serás parte de mi. ¡Te quiero!. Tus hijos Beatriz y Oscar.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CEJAS DE NÚÑEZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Pcia Bs. As. el 10/4/18|. Su hermano Pedro A. Cejas, su esposa Rosa Melián, hijos, hijos políticos, su hermana Delia Cejas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE NÚÑEZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Pcia Bs. As. el 10/4/18|. Participan de su fallecimiento su hermana Nilda E. Cejas, su esposo Carlos D. Correa, hijos, hijos politicos. Ruega una oración en su memoria.

CORONEL, GUIDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Felices los buenos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Su ahijada María R. de Godoy, Héctor Godoy, sus hijos Adriana, Fernando y flia, acompañamos en el dolor a sus familiares y rogamos al Señor por su eterno descanso.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

SARRIA, SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Hoy se cumplen dos meses y un día de tu partida. Su mamá Carmen, sus hermanos Cristina, Jorge y Eduardo; sus hijos Facundo y Elías; su esposa Claudia. Dios te tenga en la Gloria. Te extrañamos hijo.





Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BÁEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hijos, Noelia, Silvia, Tati, Violeta, Chichi y Alexis, H.pol Carlos, Roxana, Fatima, Juan, Tony y Carlos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Municipal de Ojo de Agua Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BÁEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Ilda (Meca) Báez y familia, Tony (Gugui) Di Pietro, María (Marita) Di Pietro y Rosy Di Pietro y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. La comunidad educativa de la Esc. FP y CL Nº 4 participa el fallecimiento de la madre de su Sra. directora, Lic. Noelia Báez de Soria. Ruega una oración en su memoria.

CIOCCONI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Su esposa Marta Ruiz, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. local (Clodomira). EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Daniel Luna y Mykonos Travel acompañan al amigo Mario Rodríguez y Sergio ante la pérdida irreparable de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Fabricio Massa, Julieta Botta participan con dolor su fallecimiento y que sus resto fueron inhumados ayer. Elevan una oración en su memoria. Las Termas.

FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Dr. Joaquín Botta y familia acompaña el dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. ¡Felices los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos! Mercedes Herrera Vda. de Nediani, hijos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo, otorgue resignación a su familia, porque fue una buena esposa, madre, abuela, pero sobre todas las cosas buena persona, Descansa en paz y ¡brille para ti la luz que no tiene fin!

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Ruego al Altísimo de consuelo y resignación a toda su familia. Las compañeras de su hermana Elia Giménez de Ávila de la Esc. de Manualidades participan su fallecimiento. Evangelista Saavedra de Cruz, Norma de Pitsalis, Rosita de Juárez, Anita Sosa, Traya Salomón, Mariana de Roldán, Lilia de Ávido, Graciela Cejas, Alicia de Carabajal, Margarita Alderete, Luci de Apud, Ana María Salazar, Dora Villarreal, Lelia López, Reina Paz de Sandez, Graciela Luna. Rogamos oraciones en su memoria, y sus restos fueron inhumaos en Clodomira.

LOTO, BLANCA DE LOS ANGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Sus hijos Elena, Juana, Roger, Zulema, Josefina, Jorge, Lindor, Fede, Sandra, Ale, Sara Avila sus restos serán inhumados hoy 16.30 horas cementerio de Villa Robles el cortejo partira del paraje La Ribera COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LOTO, BLANCA DE LOS ANGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Nuestra amada Mama hoy nos dejaste para partir hacia tu nueva vida, Hoy y siempre te amaremos. Su hijo Fede y su hija política Karina, participan con inmenso dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, BLANCA DE LOS ANGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Tu consuegra Lidia de Hernández, sus hijos Gustavo Silvina y Ramón y nieto participan su fallecimiento y acompañan en el dolor y resignación a toda la familia.

LOTO, BLANCA DE LOS ANGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. "Tus nietos lloran sin consuelo tu partida, hasta pronto "mama": Ana, Carla, Eli, Agus, María, Lucí, Pablo, José, Mateo, Euge, Anai. Martina y Eva, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, BLANCA DE LOS ANGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. La comunidad Educativa de la EFA de Forres Renzo Scápolo participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del docente Federico Ávila y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Lidia A. Correa de Vázquez, sus hijos Chichi María Cecilia, Tomás Magalí y flia.; Anita, Eugenia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Domingo Juan (Toti), y flia. despiden con tristeza al querido profesor y amigo, abrazando a Doña Coty y a sus hijos, ejemplos de integridad, Silvia, Daniel y Eduardo.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Dr. Juan Carlos Canllo, Teté Arroyo y Marcelo Canllo, acompañan en la pérdida irreparable.

SOSA, ELSA AGUSTINA (q.e. p.d.) Falleció el 12/4/18|. Compañeros del Jardín de Infantes Nº 893 de su hija Mariela Verónica Blendowska participan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 10 al cementerio de la Aguada. Las Termas.

SOSA, ELSA AGUSTINA (q.e. p.d.) Falleció el 12/4/18|. Compañeros del Jardín de Infantes Nº 101 "Burbujitas" de su hija Mariela Verónica Blendowska participan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 10 al cementerio de la Aguada. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Hector Felipe Azar, su esposa CPN Sara Llugdar de Azar, sus hijos Lic. Emily Azar, CPN Hector Felipe del Jesus Azar y CPN Sara Yanina Azar participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.





Invitación a Misa

ORONÁ, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/16|. A dos años de tu partida nos consuela saber que descansas en los brazos del señor. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizara el domingo a las 20hs en la parroquia Ntra. Sra. de Loreto.