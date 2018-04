Acusan a Vergara de haber jugado con un cuchillo

Fotos VIRAL. La imagen que utilizó el presidente de Platense para hacer la denuncia. El jugador dijo que se la tomó en broma.

13/04/2018 -

El miércoles por la noche se enfrentaron Platense de Añatuya e Independiente de Fernández, en cancha del primero, por la ida de los cuartos de final del Federal C. La visita ganaba 3 a 0 cuando el encuentro se suspendió por incidentes. Pero tras el cotejo, el presidente del club local, Pedro Saslaver, radicó una denuncia en contra de Mariano Vergara, jugador de Independiente, por haber disputado el cotejo portando un cuchillo.

‘Llevaba en la cintura un arma de filo tipo carnicero, mango de color blanco, y había disputado todo el encuentro de esa manera. Difundieron fotografías en circunstancias en que el jugador se encontraba sentado en el vestuario con la pechera, ya finalizado el encuentro. El arma de filo fue encontrada luego en el banco de suplentes’, consta en la denuncia realizada.

Ante la grave acusación, EL LIBERAL se comunicó con Mariano Vergara, quien reconoció que la foto es "real", pero adujo que se la sacó "en tono de broma" y negó haber jugado el partido con el arma en la cintura. "Ellos quieren ensuciar con algo que no pasó. ¿Cómo voy a entrar a jugar con un cuchillo? Es algo loco y algo que no creo que haya pasado nunca en el fútbol. Sí es verdad que yo me tomé una foto en forma de broma. Luego, un compañero nuestro le pasó la foto a un ex jugador de ellos y él fue quien la comenzó a pasar", explicó.

"Me da bronca porque no es cierto todo lo que se dijo. Lo que sí es cierto es lo del cuchillo, eso no se lo niega. Está en el botiquín de la utilería y se usa para cortar el hielo", agregó.

"Chata" reiteró su malestar porque consideró "una falta de respeto hacia mí y también hacia la institución que represento". Y luego adujo que "se agarraron de una foto para desviar el tema y no dicen lo mal que la pasamos antes y después de la suspensión".

"Los hinchas ingresaron a la cancha y nos sacaron corriendo. Gracias a Dios pudimos entrar todos al vestuario y después comenzaron a patear la puerta para entrar. Nos tiraron ladrillos por un hueco que tiene el vestuario y nosotros pusimos la tapa de la conservadora ahí para que no pasen las piedras", dijo.