Ex mundialistas, un lujo para la fiesta

Fotos EMBAJADOR Julio Olarticoechea, gustoso de visitar nuestra provincia.

13/04/2018 -

Con motivo de la presentación del programa "La Hora de Alentar", promovido por AFA, que se realizará hoy y mañana en el Nodo Tecnológico, parte del plantel campeón en el Mundial de México 1986, se encuentra de visita en nuestra provincia.

En ese sentido, el ex arquero Nery Pumpido y los ex defensores José Luis Brown y Julio Olarticoechea hablaron con EL LIBERAL, y abordaron diversos temas que abarcan desde la actualidad del seleccionado argentino a pocos días de jugar el mundial de Rusia, hasta la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de AFA.

"Vamos a pasar unos lindos días en esta provincia que siempre nos recibe muy bien y apoyando un programa para unir a todos los que nos gusta este deporte", comenzó declarando el Vasco Olarticoechea, en alusión al motivo de su visita en nuestra provincia.

"Estamos pasando unos momentos hermosos. Son cosas muy lindas que nos da el fútbol", agregó.

"Con Tapia tengo una relación buena. Nos permitió hacer algunas giras y está atento a las necesidades que tienen algunos de los compañeros y creo que está haciendo una buena gestión", opinó sobre el titular de AFA.

En cuanto al momento del seleccionado nacional, Olarticoechea encuentra cierta similitud por lo vivido personalmente.

"Este proceso lo veo muy parecido al que vivimos nosotros, donde el equipo no funcionaba y éramos muy criticados. Ahora pasa algo similar. Sampaoli parece no encontrar el equipo, pero en el tiempo que queda, que no es mucho, puede llegar a ensamblar al equipo que todos queremos y no que sea dependiente de Messi, con eso solo no alcanza".

"Cuando nos tocó ir a jugar en el mundial de México, también fuimos con poco tiempo de trabajo. Bilardo estaba con la ansiedad de armar el equipo, pero son cosas que ocurren en el fútbol", agregó.

Por su parte, el "Tata" Brown confesó que se siente ansioso y con plena confianza en el equipo.

"Estamos ansiosos porque empiece el mundial y en lo posible poder ganarlo. Tengo confianza en el equipo, estamos trabajando bien ojalá que tengan la mejor suerte del mundo".

Seguido, Brown ícono de Estudiantes de La Plata, se refirió al duro cachetazo que sufrió Argentina al perder 6-1 ante España.

"Pido que no vuelva a ocurrir. Perder por esa diferencia es doloroso. Me llevé una sorpresa tremenda. Pero los muchachos saben qué es lo que tienen que lograr y no tengo dudas de que lo van a hacer".

En cambio, Pumpido fue cauto y aseguró que la Albiceleste no es candidata a ganar el mundial.

"Argentina no es favorita para ganar este mundial. Los candidatos son Brasil, Alemania o España. Después vienen Argentina junto a Francia, pero Brasil como Alemania, están un pasito por delante de todos".