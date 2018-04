Tres partidos de Mayores acaparan toda la atención

13/04/2018 -

La octava fecha del Torneo Apertura, que organiza la Capitalina, continuará esta noche con varios partidos, entre los que se destacan tres de la categoría Mayores.

En el barrio El Triángulo, Huracán recibirá a Olímpico. En cancha de Newbery, el local jugará ante Juventud. Y en el barrio Mosconi, Nicolás Avellaneda se medirá con Sportivo Colón.

La programación es la siguiente: Huracán vs. Olímpico, en Cadetes (Vasquez y Nocco) y Mayores (G. D’Anna y N. Díaz); Newbery vs. Juventud, en Cadetes (Montoya y Aliaga) y Mayores (A. D’Anna y Abdala); Nicolás Avellaneda vs. Sportivo Colón, en Cadetes (A. Barraza y López) y Mayores (Carrillo y Leguizamón); Tiro Federal vs. Atamisqui, en Infantiles y Cadetes (Sánchez y Alcorta). Los partidos del primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.

Triunfo de Quimsa

Anoche, Quimsa consiguió una aplastante victoria sobre Lawn Tennis por 96 a 26, en la categoría Cadetes.