Nueve propuestas tendrán los amantes de la grey burrera

13/04/2018 -

El Hipódromo 27 de Abril programó para mañana la disputa de la 4ª reunión del año con 9 carreras, en donde sobresale la cita sobre 1000 metros por el premio Día del Veteranos de Malvinas que se correrá en 4º turno a las 14.15. Están anotados: Josema Cap, The Wolf, Kinetic Force, Caitaluz, Only You, Recit Fay, Príncipe Mulán, Fire Strike y Beso Otoñal.

El inicio será a las 12 con el premio Día Mundial de la Salud sobre 400 metros (Shy Bello, Rubio Bal, Viva La Mont, Ironá, Gran Perillo, Morito). La segunda, Día de la Convicencia de la Diversidad Cultural sobre 500 metros.

La tercera, Día Mundial del Libro, 400 metros (El Pulpo, Pampa Zulu, El Doret, Alma de Titán, Bruegel). La 5ª, 330 m (Rosillo, Bailarín del Sur y Tía Pochi). La 6ª, 380 m (Tuquito, Bailesco, Mont But, Expresso del Sur). La 7ª sobre 375 metros (Mustafá, Aquí Me Quedo, Atenea, News Report). La 8ª, 300 m (Mamonero, Destructora, Doble Acción y Suspiro). La 9ª, 500 metros (Principito, Zara Emper, Ke Koketo, South Brazil y Crítico Cap).