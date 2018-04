"Al deporte entré por accidente, pero me encantó"

13/04/2018 -

El fútbol no estaba en los planes de la modelo y bailarina Kate Rodríguez cuando, con sus 24 años de edad, llegó de Panamá a la Argentina. Y en un país futbolero como el nuestro, pudo más la pasión que genera esta disciplina que sus sueños de trascender en áreas ligadas íntimamente al baile o las pasarelas. Lo cierto es que ella encontró de casualidad un espacio que hoy la potenció y le dio una enorme popularidad, quizás más de la que ya había adquirido en el "Bailando" cuando estaba en el ciclo de Marcelo Tinelli. Con su densa cabellera ensortijada, desde anoche, Kate está en Santiago para participar hoy y mañana en el espectáculo deportivo "La hora de alentar", que se desarrollará en el Nodo Tecnológico. Allí, junto con la periodista Luciana Rubinska conducirá las dos jornadas que estarán impregnadas de pasión futbolera. La hoy integrante del staff de "Morfi", Kate habló con EL LIBERAL.

¿Qué rol juega en tu vida el deporte?

Bastante, antes más que ahora. Es un rubro al cual entré por accidente, pero me encantó. Conocí personas increíbles, profesionales que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero que son muy dedicados. Me gusta. De hecho, empecé a jugar al fútbol a partir de que estuve con un programa (en televisión) de fútbol.

¿Qué descubriste del mundo fascinante y popular que es el fútbol?

Lo que me sorprendió mucho fue la reacción del hincha de fútbol o de la industria del fútbol, porque esa industria se maneja en todo el mundo y es como un negocio. Me llama mucho la atención el hincha. Tiene un accionar como una religión. Yo viajé en el mismo vuelo con los campeones de 1986 y vi lo que es la pasión del hincha. A pesar de que ya pasaron 32 años de ese momento, la pasión sigue intacta. La gente estaba enloquecida en el aeropuerto. Me llamó mucho la atención eso. Fue muy bueno viajar con ellos.