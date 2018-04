Sergio Sinay abrió el ciclo de charlas 2018 de la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana

Fotos PRESENTACIÓN. El contador Atilio Chara (derecha), presidente del Cyac, fue el encargado de presentar a Sergio Sinay y dar por iniciado el ciclo.

13/04/2018 -

Con la disertación "El poder del diálogo" a cargo del periodista y sociólogo argentino Sergio Sinay, la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana (Cyac) que preside el contador Atilio Chara, dio inicio al ciclo de conferencias 2018, un espacio que lleva adelante desde hace varias temporadas, con el fin de abordar temas de interés general para el debate de toda la comunidad.

Acompañaron al contador Atilio Chara en esta velada, funcionarios, dirigentes del Cyac y representantes de instituciones intermedias de la provincia.

La charla tuvo lugar en el Salón Azul del Hotel Carlos V, que lució colmado, y en la oportunidad, Sinay, que tiene un fuerte arraigo con nuestra provincia por haber vivido sus primeros años aquí, abordó de manera clara y amena la importancia del diálogo en la actualidad, en los ámbitos familiar, social y político.

El encargado de dar la bienvenida a Sinay y dejar oficialmente habilitado el ciclo fue el contador Atilio Chara, quien además de destacar las cualidades profesionales del disertantes, hizo referencia a la relación estrecha que mantiene la Fundación con él, debido a su relación con la provincia.

"La verdad, nos enorgullecemos de traer a Sergio Sinay para iniciar este nuevo ciclo de conferencias del Cyac", dijo antes de dar la palabra al ilustre visitante.

Charla

Entre otros puntos abordados por Sergio Sinay, habló sobre la problemática de la falta de diálogo en la familia, bajo el influjo de los adelantos tecnológicos.

"Desde la docencia y la salud se está comprobando con mucha preocupación el tema del uso de la tecnología en los niños; los chicos pierden las habilidades sociales que son de comunicación, y que hay que entrenarlas. Los seres humanos tenemos la capacidad natural de comunicarnos por eso hemos inventado la palabra, pero si no nos entrenamos en la comunicación con el otro, perdemos esa capacidad y después, a esos mismos chicos que están en la mesa, se les saca el teléfono celular y no saben qué hacer, no pueden sostener la mirada y difícilmente se les ocurra algo para llenar el vacío que crearon", sostuvo Sergio Sinay en un pasaje de su charla.