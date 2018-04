13/04/2018 -

Respecto del momento de la política argentina y el diálogo, Sergio Sinay opinó en charla con EL LIBERAL:

"Es un lugar donde se nota mucho la ausencia del diálogo, hay mucha descalificación, muy poco espacio para el disenso y la aceptación de una idea que no sea la propia. Cuando los grupos se comunican a partir de sus propias ideas, rechazando cualquier idea ajena y hablando entre sí de aquello en lo que están de acuerdo, dejan de ser partidos políticos y se parecen a sectas: entra el que acata todo y el que cree a pie juntillas en el dogma".

"Dialogar no quiere decir no discutir. Una buena discusión también es un diálogo, porque nos exige desarrollar argumentos, no descalificar, no faltar el respeto y mantener la buena fe. Para exponer ante otro que piensa distinto, yo tengo que desarrollar argumentos, si no tengo una práctica del diálogo voy a terminar descalificando".