"Para mí no fue sorpresa el fallo"

13/04/2018 -

Consultado por EL LIBERAL sobre el fallo favorable, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dijo que no lo sorprendió, pero recalcó que "no nos cambia en nada" porque "tenemos que ir a ganar en Mendoza".

"Siempre estaba la posibilidad de que pudiera pasar esto. Pero nosotros tenemos que ganar en Mendoza de cualquier manera. Y acá corto con esto porque no quiero hablar del tema judicial porque no es mi función. Pero no fue sorpresa porque siempre se rumoreó que pudiera pasar este fallo. Es lo que yo puedo hablar como un transeúnte más, la Justicia dijo eso y listo", manifestó el "Sapo".

"Yo tengo que tratar de ganar en Mendoza de cualquier manera, no por esto voy a salir a empatar ni a perder. Sé que tengo que salir a ganar y vamos a hacerlo. Por eso digo que no nos cambia en nada este fallo porque debemos salir a buscar el partido y ganarlo", agregó, siempre haciendo alusión al duelo ante Gimnasia, el próximo lunes a las 21.30, por la penúltima fecha del Pentagonal.

Coleoni dijo que tampoco necesita bajar el mensaje de que el fallo no les cambia nada a sus jugadores, porque ellos lo tienen claro. "Es que nosotros sabemos que dependemos de nosotros desde el primer día. Siempre dependimos de nosotros, nunca dependimos de ningún fallo. Nosotros teníamos que ganar acá, ganar en Mendoza y después a Ramallo y ascender. No nos modificó nunca nada, siempre dependimos de nosotros", reiteró.

Tras el fallo, la tabla del pentagonal quedó así: Central Córdoba y Gimnasia 6 puntos; Defensores de Belgrano 4; Juventud Unida universitario 1 y Estudiantes 0.