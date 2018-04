Piden 20 años de prisión para el ex juez Galeano y 6 para Carlos Menem

13/04/2018 -

La agrupación Memoria Activa solicitó que el ex juez Juan José Galeano y el ex presidente Carlos Menem sean condenados a 20 y 6 años de prisión, respectivamente, en la causa por el encubrimiento del atentado a la Amia.

El pedido de penas fue formulado por el abogado Rodrigo Borda en el marco del juicio oral por el encubrimiento al ataque terrorista ocurrido en 1994 que ya lleva más de dos años y se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py.

A diferencia de lo que había ocurrido con los alegatos de la Unidad de Fiscal Investigación (UFI) del atentado a la Amia y de la Unidad Amia del Ministerio de Justicia, Memoria Activa pidió penas.

‘Todos los imputados por encubrir contribuyeron a la impunidad y lo hicieron de una manera que será muy difícil de reparar o revertir’, remarcó el abogado antes de iniciar con los pedidos de pena.

Entre los acusados del encubrimiento también se encuentran los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la Daia Ruben Beraja, el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy y el ex comisario Jorge ‘Fino’ Palacios, además de otros policías y agentes de inteligencia y el ex reducidor de autos Carlos Telleldín.

Borda detalló los elementos de prueba con los que expuso la supuesta participación de cada acusado en los dos hechos: el pago ilegal a Telleldín con fondos reservados de la Side para que mienta y acuse a falsos culpables.