El gran salto que dio "Pampita"

13/04/2018 -

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohaín desembarcará este lunes en Telefé con "Pampita Online", un magazine que el año pasado estuvo en la señal KZO y que se podrá ver por el canal de aire de lunes a viernes a las 19.

Este cambio de pantalla trae consigo nuevos retos y uno es la lucha por el rating que, según señaló "Pampita" durante la presentación del envío que se llevó a cabo en un hotel de Buenos Aires, es "algo a lo que me acomodaré".

¿Qué podés adelantar?

Me encanta el horario. Ensayamos durante un mes el programa entero, queremos llegar al día del programa con el equipo bien armado, con la dinámica como es, conocernos entre nosotros y con los tres panelistas nuevos; se dio genial desde el principio. Barby y Angie me despabilan, desempolvan anécdotas en el momento y me pongo colorada porque me conocen y me exponen, y está bueno también que hagan eso porque me desestructuran. Cada uno de los chicos tiene su momento, yo tengo la entrevista, igual que el año pasado, está la actualidad; no creo que se enfoque en lo político porque no es nuestra esencia, si se da porque es un día importante y se necesita, estamos dispuestos a que tome ese rumbo, pero el programa no va por ese lado.

¿Cambian los códigos de un canal a otro?

Sí. En cable no existe la presión, la competencia directa con otro canal; acá es totalmente distinto y nos vamos a tener que acostumbrar a eso, como la importancia del rating, cosas de las que el año pasado no hablábamos.

Cuando se arranca como conductora en un canal líder como Telefé, ¿se piensa en ser la heredera de Susana o de Mirtha Legrand?

No tienen sucesoras, son mujeres extraordinarias las dos, con carreras larguísimas, con un cariño súper afianzado de la gente y que se transmite de generación en generación. Son casos excepcionales.

¿Qué pensás cuando ves que después de 50 años de carrera, Mirtha tuvo que pedir disculpas porque dijo que por un punto de rating se mata?

Hay que aprender y también asumir que todos somos humanos. Supongo que también me va a pasar, ¿cómo no me va a pasar si somos todos de carne y hueso?.

¿Hasta dónde serías capaz de llegar por un punto de rating?

No me manejo así en la vida, pero en este caso estoy en un canal y soy una empleada y si me tengo que acomodar a la situación me acomodaré. Nuestro formato de programa no va por ese lado, tratamos de conquistar a la gente desde otro lugar y que se encariñen con el programa, estar relajados frente a la pantalla, saber lo que pasó en el día, conocer al invitado del día desde un lugar cálido y que nos empiecen a elegir por eso.

¿Esta línea editorial tiene que ver con cómo has sufrido la intromisión en tu vida personal?

Siempre comprendí que mi carrera incluía eso y lo fui viviendo como me salió, según los momentos personales que atravesaba, cuánta paciencia tenía y salió como salió. Pero por supuesto que al tener la experiencia de haber estado del otro lado, siempre me voy a identificar con el que está atravesando un mal momento y dar mi visión desde un costado humano.

¿Qué faceta considerás que la audiencia conoce de "Pampita" y cuál querés dar a conocer?

Estos años se quedaron con esta cosa estructurada de jurado donde me tocaba evaluar a la gente. No soy muy estructurada, soy más bien disciplinada, del profesionalismo y de la rutina, pero no de personalidad.