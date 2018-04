Ulises Bueno estalló y dijo estar harto de la fama

13/04/2018 -

Ulises Bueno, con entrada libre y gratuita, se presentará hoy en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero en el marco del espectáculo deportivo "La Hora de Alentar". Antes, en declaraciones a un canal de televisión de Córdoba, Ulises dijo que le molesta algunos inconvenientes de la fama. "Estoy harto de no poder salir a la calle. Porque no puedo vivir, la gente no entiende que soy un ser humano. Está bárbaro, pero la gente tendría que ser un poco más comprensiva, disfrutar de tu presencia en el lugar, pero no que con toda la familia te tengas que sacar fotos. Encima con los celulares filman y te dicen: ‘un saludito para mi prima, para mi vecina Norma’. Ya no es solamente una foto", resaltó el cantante de cuarteto.