Candela Vetrano será la Mirtha Legrand de los años 40, en el teatro

Fotos Candela se tiñó el pelo de rubio para parecer más angelical.

13/04/2018 -

Estuvo tres meses estudiando en Londres y apenas arribó en Buenos Aires la llevaron a un casting para interpretar, en teatro, el personaje que hizo famosa a Mirtha Legrand en el cine, en la película "Martes orquídeas". Sin si quiera proponérselo, Candela Vetrano quedó seleccionada para darle vida a Elenita, la menor de esas cuatro hermanas sobre las que cuenta el libro. Había escuchado a "La Chiqui" referirse al filme, pero según le contó a Teleshow, nunca vio la película, que ahora tendrá su versión teatral. "Me encanta la obra, me divierte. Estamos en proceso de ensayo y búsqueda. La obra transcurre en los ‘40, hay otro código, otra melodía al hablar y es un desafío", contó la actriz que debutará el 1 de junio junto a Enrique Serrano, Juan Carlos Thorry, Felisa Mary, Nury Montsé, Silvana Roth, Zully Moreno, Ana Arneodo, José Herrero y Juan Mangiante.

"Voy a hacer mi versión del personaje", adelantó Candela en relación a que no imitará a Mirtha, no obstante admitió que vio dos veces la película para tener una referencia adonde se quiere ir. Además, se tiñó el pelo de rubio para encarar este desafío. "Me lo propusieron los productores, para que sea más angelical. Aunque en ese momento Mirtha no era platinada, ¡ella es rubia!".