Neder y la intervención del PJ: "No veo mucha gente de acuerdo con esto"

Fotos Neder se refirió a la intervención del PJ.

Hoy 11:50 -

Luego de haber participado en Buenos Aires de reuniones con referentes del PJ nacional, el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder expresó su punto de vista respecto a la intervención del partido.

"Es como ir caminando por la calle y que te detengan por ser morocho. En Argentina no hay una ley que diga que te pueden meter preso por eso. El fundamento es haber perdido las elecciones, en cuyo caso deberían haber intervenido muchos partidos políticos", manifestó Neder en diálogo con Radio Panorama.

En la misma línea, se preguntó "¿Qué haríamos entonces con el radicalismo y su relación con el PRO? Todas las internas de los partidos se resuelven en la interna partidaria y no judicializándolos, que sería un caos tremendo".

Neder, titular del Partido Justicialista local, aclaró que las actualizaciones alcanzan al partido a nivel nacional y no en los distritos provinciales y dijo no estar de acuerdo con la elección del interventor: "No veo mucha gente de acuerdo con esta medida. A Luis Barrionuevo (interventor), lo respeto mucho, pero no está afiliado al partido, está en un partido provincial en Catamarca".

Finalmente dijo que no puede asegurar que el gobierno nacional haya sido quien ordene la intervención, pero consideró que "le viene muy bien", ya que "es una manera de ponerle candado al partido para que no gane en 2019".