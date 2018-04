Violento intento de asalto a Flor Vigna y Nicolás Occhiato

Fotos Flor Vigna y Nicolás Occhiato se suman a las víctimas de la inseguridad.

Hoy 14:27 - BUENOS AIRES.- Flor Vigna y Nicolás Occhiato vivieron minutos de terror, ayer a la noche. Ladrones intentaron robarles en la puerta de la casa de ella en el barrio porteño de Floresta. El actor escapó y afortunadamente, el episodio terminó ahí.

Todo ocurrió cuando volvían juntos en el auto de él después de grabar un programa en una productora de Palermo.



La familia de Occhiato vive en Ramos Mejía, al oeste de la provincia, y ella en el barrio porteño de Floresta.

"Estábamos charlando arriba del auto, dos minutos, antes de que Flor se bajara, y siento que me quieren abrir la puerta. Cuando miro tenía un chabón con el arma apuntándome en la cabeza y un auto encerrándome. Es un segundo que no sabés cómo reaccionar. Puse primera, le choqué la trompa, aceleré y me fui. Reaccioné así, no sé si está bien o mal, pero estábamos en la puerta de la casa de ella", contó Occhiato en diálogo con Los ángeles de la mañana.

"Hice cinco cuadras y encontré a un policía y me quedé ahí. Es un barrio muy tranquilo, pero ya no se puede estar tranquilo en ningún lado. Salió lo mejor que podría haber salido, porque nos podrían haber llevado a pasear, o podrían haber entrado a la casa", cerró el actor, que realizará la denuncia en la comisaría correspondiente hoy mismo.

Flor, en tanto, quedó muy movilizada pero continuó con su agenda laboral y se presentó a grabar sus escenas de Simona.