Volvió a escuchar, gracias a sus vecinos

Hoy 17:51 -

Luis Gustavo Da Silva, es un niño sordo de nueve años de Brasil, que le volvió la felicidad al cuerpo, luego de que sus vecinos le regalaron un audífono nuevo con el que pudo volver a escuchar.

Es que su implante auditivo dejó de funcionar en febrero y la familia no podía pagar el costo de uno nuevo. Por eso sus vecinos se solidarizaron con el pequeño y realizaron una colecta que emocionó a todos.

Julián, el padre del pequeño, de 32 años, filmó el momento en que su hijo volvió a escuchar, en una video que se convirtió en furor de las redes sociales.

"Todavía me saltan las lágrimas cuando veo cómo reaccionó al escucharme de nuevo, con alegría y sorpresa. Ese momento me recuerda cómo de aislado se siente cuando no se puede oír. Estaremos siempre en deuda con aquellos que nos ayuden a marcar diferencias en su vida", agradeció Julián.

Luis Gustavo Da Silva, es un niño sordo de nueve años de Brasil, que le volvió la felicidad al cuerpo, luego de que sus vecinos le regalaron un audífono nuevo con el que pudo volver a escuchar.



Es que su implante auditivo dejó de funcionar en febrero y la familia no podía pagar el costo de uno nuevo. Por eso sus vecinos se solidarizaron con el pequeño y realizaron una colecta que emocionó a todos.



Julián, el padre del pequeño, de 32 años, filmó el momento en que su hijo volvió a escuchar, en una video que se convirtió en furor de las redes sociales.



"Todavía me saltan las lágrimas cuando veo cómo reaccionó al escucharme de nuevo, con alegría y sorpresa. Ese momento me recuerda cómo de aislado se siente cuando no se puede oír. Estaremos siempre en deuda con aquellos que nos ayuden a marcar diferencias en su vida", agradeció Julián.