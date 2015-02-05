CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Abril 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

14/04/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. VAQUERAS Y

ÁNGELES

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 NICK JR.

18.00 KALLY’S MASHUP

18.45 CINE. ROBOTS

20.15 CINE. SON COMO NIÑOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE

TRANSMISION


AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS


CANAL 9

11.00 FIESTAS ARGENTINAS

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


TV PÚBLICA

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

15.00 BALCANES SALVAJES

16.00 PROYECTO TIERRA

16.30 NATURALEZA MISTERIOSA

17.00 VIDA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CORAZÓN DE VINILO

16.00 DALE FERRO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.37 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ

08.25 JINETES DEL ESPACIO

10.56 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO

TRIUNFADOR

12.52 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

13.11 PADDINGTON

14.59 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER

TIPO

17.39 JINETES DEL ESPACIO

20.08 PODER Y TRAICIÓN

22.00 EN EL CORAZÓN DEL MAR

TCM

08.26 LA NIÑERA

08.51 LA NIÑERA

09.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.56 LA NIÑERA

11.21 LA NIÑERA

11.46 COYOTE UGLY

13.36 SELENA

15.58 UNA RELACIÓN PELIGROSA

18.09 UNA SUEGRA DE CUIDADO

19.59 MISS SIMPATÍA

22.00 EL PERFECTO ASESINO

TNT

06.37 LA PROPUESTA

08.42 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

10.42 RALPH, EL DEMOLEDOR

12.33 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

14.49 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

17.50 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

20.24 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

22.00 TITANES DEL PACÍFICO

00.29 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

SPACE

06.00 HELLION

07.38 EL SANTO

09.57 MAREA ROJA

12.13 LA NIEBLA

15.57 MUNDO SURREAL

18.04 SHANGHAI KID

20.18 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

CINECANAL

11.00 PELOTAS EN JUEGO

12.42 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3

14.12 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

16.07 IRON MAN 2

18.22 LA ERA DE HIELO 5

20.00 GUERRA MUNDIAL Z

22.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS

SOMBRAS

23.57 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

SONY

06.00 CHICAS PESADAS

08.00 EL PLAN B

10.00 SINTONÍA DE AMOR

12.00 WTA CLARO OPEN COLSANITAS

16.00 SINTONÍA DE AMOR

18.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

20.00 CHICAS PESADAS

22.00 EL PLAN B


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* EL SÁBADO 5 DE MAYO, A PARTIR

DE LAS 23, ÁLVARO OTINETTI,

DIEGO GÓMEZ, LOS LUGONES Y

LUCAS CÁCERES.

FERIA DE UPIANITA

*SÁBADO 14, A LAS 19, RECITAL

DE SANTIAGO DÚO Y DANY

CARABAJAL.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 14, A LAS 21, EN EL CICLO

DE LA EXPLANADA, SE PRESENTARÁ

HYPNOSIS CON UN REPERTORIO DE

CLÁSICOS DEL ROCK.

MALIBÚ

(AGUIRRE Y SOLÍS)

*SÁBADO 14, DESDE LA MEDIANOCHE,

SHOW EN VIVO DE DUKI.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

*SÁBADO 14, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO

“CUERPOTESIS”.

LA ESQUINA

(P. L. GALLO Y CORRIENTES)

*SÁBADO 14, SE PRESENTARÁ

LILIANA MATURANO “TORMENTA”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*SÁBADO 14, A LAS 22, CELEBRAN

10 AÑOS DE PERFUME DE

CARNAVAL. ENTRADA: PAÑALES, A

BENEFICIO DEL CEPSI.

*SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA

LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO

DE PIANO Y CUARTETO.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): Acción, ciencia ficción (+ 13)

14/04 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

READY PLAYER (2D):

Ciencia ficción, aventura (+13)

14/04 - 15/04-15:00 (Cast) 18:30

(Cast)

READY PLAYER (3D):

Ciencia ficción, aventura (+13)

14/04- 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS

SOLO (2D):

Aventura, anim. (ATP) / 14/04 - 15/04 -

14:20 (Cast) 16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): Acción, ciencia ficción (+ 13)

14/04-18:10 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/04 - 15/04 - 14:15 (Cast) 16:10

(Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D): Terror, suspenso (13 AÑOS)

14/04 - 15/04 -20:30 (Cast) 22:30

(Subt) 00:30 (Subt)

COCO (2D): Aventura, anim. (ATP)

/ 14/04 - 15/04 - 14:45 (Cast) 17:30

(Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL 18/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

14/04 - 22:00 (Subt) 00:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS ESTRENO

Subtit. 3D:20:00

Castell. 3D: 20:00 (del viernes al

miércoles). / Subtit. 2D: 22:30

Castell. 2D: 22:30 (viernes a

miércoles)

VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS

ESTRENO

Subtit.: 2D: 20:30-

22:40Castell. 2D: 20:30- 22:40

(viernes a miércoles)

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50

Castell. 2D 20:50 -22:50 (viernes a

miércoles)

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS

Castell. 2D: 18:10 (Todos los días)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

Castell. 2D 17:40- (Todos los días)

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

Castell. 2D 18:40 (Todos los días)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS

ESTRENO 26-04

 
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