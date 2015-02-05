CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Abril 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
14/04/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. VAQUERAS Y
ÁNGELES
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 NICK JR.
18.00 KALLY’S MASHUP
18.45 CINE. ROBOTS
20.15 CINE. SON COMO NIÑOS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
11.00 FIESTAS ARGENTINAS
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
15.00 BALCANES SALVAJES
16.00 PROYECTO TIERRA
16.30 NATURALEZA MISTERIOSA
17.00 VIDA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CORAZÓN DE VINILO
16.00 DALE FERRO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.37 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ
08.25 JINETES DEL ESPACIO
10.56 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO
TRIUNFADOR
12.52 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
13.11 PADDINGTON
14.59 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER
TIPO
17.39 JINETES DEL ESPACIO
20.08 PODER Y TRAICIÓN
22.00 EN EL CORAZÓN DEL MAR
TCM
08.26 LA NIÑERA
08.51 LA NIÑERA
09.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.56 LA NIÑERA
11.21 LA NIÑERA
11.46 COYOTE UGLY
13.36 SELENA
15.58 UNA RELACIÓN PELIGROSA
18.09 UNA SUEGRA DE CUIDADO
19.59 MISS SIMPATÍA
22.00 EL PERFECTO ASESINO
TNT
06.37 LA PROPUESTA
08.42 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
10.42 RALPH, EL DEMOLEDOR
12.33 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
14.49 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
17.50 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
20.24 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,
HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
22.00 TITANES DEL PACÍFICO
00.29 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
SPACE
06.00 HELLION
07.38 EL SANTO
09.57 MAREA ROJA
12.13 LA NIEBLA
15.57 MUNDO SURREAL
18.04 SHANGHAI KID
20.18 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
CINECANAL
11.00 PELOTAS EN JUEGO
12.42 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3
14.12 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
16.07 IRON MAN 2
18.22 LA ERA DE HIELO 5
20.00 GUERRA MUNDIAL Z
22.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS
SOMBRAS
23.57 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
SONY
06.00 CHICAS PESADAS
08.00 EL PLAN B
10.00 SINTONÍA DE AMOR
12.00 WTA CLARO OPEN COLSANITAS
16.00 SINTONÍA DE AMOR
18.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
20.00 CHICAS PESADAS
22.00 EL PLAN B
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* EL SÁBADO 5 DE MAYO, A PARTIR
DE LAS 23, ÁLVARO OTINETTI,
DIEGO GÓMEZ, LOS LUGONES Y
LUCAS CÁCERES.
FERIA DE UPIANITA
*SÁBADO 14, A LAS 19, RECITAL
DE SANTIAGO DÚO Y DANY
CARABAJAL.
EXPLANADA DE LA
MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 14, A LAS 21, EN EL CICLO
DE LA EXPLANADA, SE PRESENTARÁ
HYPNOSIS CON UN REPERTORIO DE
CLÁSICOS DEL ROCK.
MALIBÚ
(AGUIRRE Y SOLÍS)
*SÁBADO 14, DESDE LA MEDIANOCHE,
SHOW EN VIVO DE DUKI.
HÉRCULES
(OCHIUZZI 376)
*SÁBADO 14, A LAS 22, SE
PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO
“CUERPOTESIS”.
LA ESQUINA
(P. L. GALLO Y CORRIENTES)
*SÁBADO 14, SE PRESENTARÁ
LILIANA MATURANO “TORMENTA”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*SÁBADO 14, A LAS 22, CELEBRAN
10 AÑOS DE PERFUME DE
CARNAVAL. ENTRADA: PAÑALES, A
BENEFICIO DEL CEPSI.
*SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA
LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO
DE PIANO Y CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): Acción, ciencia ficción (+ 13)
14/04 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
READY PLAYER (2D):
Ciencia ficción, aventura (+13)
14/04 - 15/04-15:00 (Cast) 18:30
(Cast)
READY PLAYER (3D):
Ciencia ficción, aventura (+13)
14/04- 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)
PLOEY: NUNCA VOLARÁS
SOLO (2D):
Aventura, anim. (ATP) / 14/04 - 15/04 -
14:20 (Cast) 16:10 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): Acción, ciencia ficción (+ 13)
14/04-18:10 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/04 - 15/04 - 14:15 (Cast) 16:10
(Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D): Terror, suspenso (13 AÑOS)
14/04 - 15/04 -20:30 (Cast) 22:30
(Subt) 00:30 (Subt)
COCO (2D): Aventura, anim. (ATP)
/ 14/04 - 15/04 - 14:45 (Cast) 17:30
(Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL 18/04 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
14/04 - 22:00 (Subt) 00:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS ESTRENO
Subtit. 3D:20:00
Castell. 3D: 20:00 (del viernes al
miércoles). / Subtit. 2D: 22:30
Castell. 2D: 22:30 (viernes a
miércoles)
VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS
ESTRENO
Subtit.: 2D: 20:30-
22:40Castell. 2D: 20:30- 22:40
(viernes a miércoles)
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50
Castell. 2D 20:50 -22:50 (viernes a
miércoles)
MAZINGER Z ATP 13 AÑOS
Castell. 2D: 18:10 (Todos los días)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
Castell. 2D 17:40- (Todos los días)
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
Castell. 2D 18:40 (Todos los días)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS
ESTRENO 26-04