Donald Trump ordenó un bombardeo sobre Siria

13/04/2018 -

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria en represalia por el presunto ataque químico en Duma.

"Estamos preparados para sostener esta respuesta", anunció el presidente, Donald Trump, en un discurso en la Casa Blanca.

Tras una semana de deliberaciones con sus dos principales aliados europeos, Francia y el Reino Unido, Trump anunció que ordenó "ataques precisos" con misiles con el fin de prevenir nuevos bombardeos con armas químicas, y pese a las advertencias de Moscú y Damasco, que prometió defenderse ante cualquier agresión militar.

El mundo no necesita esto, no me imagino el terror que se puede sentir al vivirlo en carne propia. #Siria



