Fotos Quimsa no pudo con Las Heras en Mendoza

14/04/2018 -

Las chicas de la Asociación Atlética Quimsa, no pudieron celebrar anoche en su visita a la provincia de Mendoza. Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, la Fusión cayó ante el conjunto de Las Heras por 80 a 65 y no pudo continuar con su racha exitosa en el certamen. Las dirigidas por Pedemonte hicieron un buen primer tiempo y cuando el trámite del juego mostraba mucha paridad, la eficacia de las mendocinas apareció en la etapa complementaria para terminar llevándose la victoria ante su gente. Erica Sánchez fue la goleadora del juego con 19 puntos y la mejor jugadora de Las Heras. Además, fue bien secundada por Natacha Pérez (17) y por la ex Quimsa, Julieta Tell (11). En la Fusión sobresalió el trabajo de Gisela Vega (14) y de la norteamericana Adijat Adams (13). El próximo 17 de abril, Quimsa recibirá la visita de Ameghino.