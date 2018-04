May afirmó que no hay "alternativa practicable al uso de la fuerza"

14/04/2018 -

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que ‘no hay alternativa practicable al uso de la fuerza’ en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Assad en Siria.

La líder conservadora indicó que se han agotado ‘todos los canales diplomáticos posibles’ antes de acordar con Estados Unidos y Francia una acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Assad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.

‘Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas’, afirmó May en un comunicado.