Fotos Dujovne afronta una grave acusación por evasión de impuestos por $20 millones de una empresa prop

14/04/2018 -

Mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, brindó una conferencia de prensa para referirse a que a partir de mayo se producirá un "marcado descenso de la inflación", una publicación de la revista Noticias, denunció que evadió impuestos de su empresa extranjera Florentine Global e ingresó al blanqueo de capitales por $ 20,1 millones, pocos meses antes de asumir como ministro de Hacienda. En esa época, Dujovne tenía un patrimonio de $97 millones y era consultor económico, asesor de un senador radical, columnista en diferentes medios e integraba el directorio del Banco Patagonia. La difusión del adelanto de tapa de Noticias provocó un escándalo en las redes sociales y desencadenó un pedido de informes del bloque de diputados kirchneristas al gobierno nacional y hasta el pedido de renuncia por parte del senador opositor Fernando "Pino" Solanas. Es que, de ser cierta la información publicada por Noticias, el ministro habría cometido un delito penal tributario que se castiga con penas que van de tres a nueve años de prisión; aunque ese delito se habría amnistiado al cancelar su deuda en el blanqueo fiscal que lanzó el gobierno hace poco más de un año. Dujovne, en la conferencia de prensa que dio para anunciar el resultado de las cuentas públicas del primer trimestre, no se refirió al tema. Sin embargo, la publicación generó una serie de repercusiones en el ámbito político. La diputada Margarita Stolbizer sostuvo vía tuitter que "si la información de Noticias se confirma -Ya deberían estar explicando eso-, el Ministro que pudo ir preso x evasión antes de blanquear, debería renunciar. Tampoco su gestión en la economía le ha servido tanto al país. Digamos que más es lo que obtuvo para sí mismo". A su vez, el diputado "Pino" Solanas, señaló que "Dujovne blanqueó 20 millones de pesos antes de ser nombrado. Son fondos que podrían haber provenido de la evasión fiscal. Macri encima lo justifica. Estamos en problemas". Por otro lado, también el diputado Agustín Rossi, del FpV sostuvo que "es un escándalo más en materia de ética pública. Casi todo su gabinete está vinculado a cuentas offshore y cuentas en el exterior, y ahora sale que el ministro de Hacienda evadió y blanqueó; es decir que trampeó a la Argentina". Desde el Gobierno, fuentes cercanas al ministro dijeron que "no hay una sola prueba de que haya blanqueado o no. Es una 'opereta' de una banda de delincuentes que está procesada por vender información fiscal. Acá no hay ningún papel que demuestre que Nicolás haya blanqueado dinero"