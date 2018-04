Nueve atracciones para los burreros

14/04/2018 -

El hipódromo 27 de Abril programó para hoy la realización de la cuarta cita burrera de la presente temporada, la cual constará de nueve atractivas carreras para todos los gustos.

Por supuesto que para la jornada de hoy se destaca el premio Día del Veteranos de Malvinas sobre 1000 metros por correrse en 4º turno a las 14.15.

Para esta cita están anotados: Josema Cap, The Wolf, Kinetic Force, Caitaluz, Only You, Recit Fay, Príncipe Mulán, Fire Strike y Beso Otoñal.

La dirección del Hipódromo en la persona del DR, Juan Vittar, invita a la familia del turf a sumarse a la fiesta hípica.

Programa

Primera carrera, a las 12, premio Día Mundial de la Salud sobre 400 metros: Shy Bello), Rubio Bal, Viva La Mont, Ironá, Gran Perillo, Morito. Segunda, Día de la Convicencia de la Diversidad Cultural sobre 500 mts: Mi violín, Port Luis, Altichiero, Rigoleto, Iñacua, Sin Documento, Quality, Zan Star, Elmor Reyes, Óptimo Halo, Román Lord.

Tercera, Día Mundial del Libro, 400 mts: El Pulpo, Pampa Zulu, El Doret, Alma de Titán, Bruegel. Quinta, 330 mts: Rosillo, Bailarín del Sur y Tía Pochi). Sexta, 380 mts: Tuquito, Bailesco, Mont But, Expresso del Sur.

Séptima, 375 mts: Mustafá, Aquí Me Quedo, Atenea, News Report. Octava, 300 mts:Mamonero, Destructora, Doble Acción y Suspiro. Novena, 500 mts: Principito, Zara Emper, Ke Koketo, South Brazil y Crítico Cap.