Fotos Coleoni repetiría el mismo equipo

14/04/2018 -

Sin demasiado tiempo para los ensayos, el Ferroviario se prepara para afrontar el lunes otro encuentro determinante, cuando desde las 21.30 visite a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, conjunto con el que comparte la primera colocación en el Pentagonal Final del torneo Federal A. Ayer, el Consejo Federal confirmó que este encuentro será dirigido por el árbitro bahiense Fernando Marcos. Ese partido puede marcar el futuro para ambos. Por ello, el plantel profesional de Central Córdoba, después de la inobjetable victoria ante Juventud Unida, entrenó ayer por la mañana en su estadio donde las tareas fueron destinadas a la parte física y todo hace indicar que el once inicial irá sin cambios. El arquero César Taborda no se recuperó de su dolencia, por lo que Leonel Caffaratti continuará defendiendo el arco. Además, el funcionamiento del equipo ante los puntanos dejó conforme al cuerpo técnico y de no mediar inconvenientes, el equipo titular sería con Leonel Caffaratti; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Leandro Vella, Cristian Vega, Alfredo Ramírez y Pablo Ortega; Wilson Palacios Hurtado y Diego Jara. Consciente de la importancia de los tres puntos en juego ante el Lobo, el delantero de Central Córdoba, Leandro Vella, aseguró que van a afrontar el partido "que todos quieren jugar". "Es el partido que todos lo queremos jugar. Nos preparamos para eso, y vamos a ir a ganarlo como lo hacemos siempre y en cualquier cancha. Sabemos que no será sencillo, pero tenemos el triunfo como objetivo. Estamos cerca, pero hay dos finales más por delante", anticipó el cordobés. En relación al juego anterior, el juvenil ex Instituto destacó el temperamento que demostraron junto a sus compañeros. "Este equipo nunca se achica. Cuando nos empataron después de un primer tiempo con mucho ritmo y un gran desgaste, no nos desesperamos y ganamos un partido clave ante un equipo de buen nivel que vino a nuestra cancha a jugarse la última carta". El jugador también se mostró conforme por el accionar el Tribunal de Penas del Consejo Federal. "Estamos contentos por la decisión que se tomó. Ahora dependemos de nosotros mismos". "La sacamos barata y con el accionar de los hinchas también", culminó la charla recordando el incidente suscitado en Río Cuarto, ante Estudiantes