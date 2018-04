Fotos "Siento que Santiago será sede para el Mundial 2030"

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tuvo una jornada bastante movida y con justa razón. Vino para firmar nada menos que el convenio para la construcción del Estadio Único en Santiago del Estero junto con el gobernador Gerardo Zamora dentro del programa "La hora de alentar" y por la noche compartió el show de Ulises Bueno.

"Me voy con sensaciones muy lindas y gratificantes de Santiago. Estoy contento en lo personal por el cariño de la gente que te hace sentir mucho con la hospitalidad. Lo de hoy (por ayer) fue importantísimo. Hubo más de 10.000 personas y con la presencia de los campeones del mundo. Son cosas que son fuertes y que te comprometen mucho más", expresó Tapia cuando habló mano a mano con EL LIBERAL después de vivir un acontecimiento histórico en el Nodo.

"Chiqui" viene de participar el jueves del 68º Congreso de la Conmebol en Buenos Aires con la presencia del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que evaluará la propuesta formal de organizar en Sudamérica el Campeonato Mundial del 2030 con un trabajo conjunto entre la Argentina, Uruguay y Paraguay, respectivamente. ¿Por qué no soñar con la posibilidad de que el Estadio Único de Santiago del Estero sea escenario del máximo evento?, fue la pregunta que le hizo EL LIBERAL a Tapia en este sentido.

"Para el 2030, la Argentina tiene que tener 8 sedes. Todos los estadios tienen que estar acorde a las circunstancias y de lo que significa una Copa del Mundo. Habrá 48 equipos. Nosotros sabemos que ediliciamente el fútbol argentino no creció. Lo último que se hizo fue el Estadio Único de La Plata donde hoy no se utiliza tanto para espectáculos futbolísticos sino para recitales u otros eventos. Siento que Santiago del Estero será una de las sedes para el Mundial 2030".

La participación de Infantino en el Congreso de la Conmebol está siendo vista con mucho optimismo y confianza por parte de "Chiqui" Tapia. "Hablamos con Infantino sobre el tema del Mundial 2030. Nosotros hemos firmado un apoyo a Concacaf para el Mundial del 2026 y ellos acompañan la propuesta nuestra. Ayer cuando le mostraba al presidente de Conmebol y a Infantino, no podían creer que la Argentina esté por hacer un estadio como el de Santiago. Más cuando uno le dice que se trata de una provincia ordenada, con recursos propios y con un gobernador que se preocupa por todo esto. La sensación que nos dejó la visita del presidente de Fifa es de mucho optimismo. Si bien falta mucho todavía, éste es el puntapié inicial para que en el 2030 podamos ser sede".

Obviamente que el tema de la selección no podía quedar de lado en la charla con Tapia. El presidente de la AFA se mostró confiado de cara al futuro y relativizó el resultado categórico de 6 a 1 ante España en el último amistoso.

"Realmente me fui preocupado cuando fue el de Nigeria porque dentro de los once que jugaron ahí, diez seguro eran titulares. Contra España, si bien está entre las cuatro mejores del mundo, nosotros lo tomamos como lo que era. Fue un partido para terminar de definir qué jugadores iban a estar en la lista de los 23 y creo que eso fue. Si vos querés jugar para ganar algo, hubiera sido otra la producción. Nosotros tenemos la necesidad de que el técnico termine de conocer a los jugadores. Había algunos que no habían participado ni siquiera en un partido en la selección".

Ya los tiempos se acortan para el Mundial de Rusia 2018 y para conocer la lista de Sampaoli, también. Tapia afirmó que esta cuestión lo está viviendo con mucha tranquilidad y que el entrenador de la selección tiene la absoluta libertad para conformar el plantel con los jugadores que deben estar.

"Estamos esperando que defina la lista porque me parece que es importante. El jugador que sea elegido, ya tiene que saber que va a jugar el Mundial. Me parece que es algo muy positivo". ¿Usted ya tiene su propia lista? "Yo no soy técnico, pero bueno… Siempre uno especula en quién tiene que estar y quién no. Aquí a la lista la tiene que hacer Jorge".