Fotos El favoritismo a Boca y los cánticos contra el presidente Macri

14/04/2018 -

El tema del supuesto favoritismo de la AFA para Boca y los cánticos de los hinchas de San Lorenzo y River Plate en contra del presidente de la República, Mauricio Macri, no escaparon a la opinión de Tapia." Está mal lo que pasó. La gente siempre busca descargarse o expresarse contra quien piensa que es responsable de algo. En el fútbol, nunca hay responsables. Los jugadores cuando pierden, pierden ellos; los técnicos lo mismo y al igual que los dirigentes. Siempre buscamos responsables afuera y está mal. Ahora cuando ganamos, lo hacemos todos. Yo lo tomo como un desahogo de la gente que va a ver un espectáculo. Se descarga con cualquier cosa. Después, cuando hablan de favoritismo, si uno puede ver lo que fue la fiesta del fútbol con el Superclásico de la final de la Supercopa, se da cuenta que no hubo favoritismo. Ganó el que mejor hizo las cosas. Dentro del campo de juego son once contra once y el que está mejor, gana". La semana para Tapia arrancó un poco complicada porque en las redes sociales circuló una foto suya haciendo un brindis con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. El tema de la polémica no era justamente esa situación, sino que el titular de AFA (confeso hincha del Xeneize) levantó una copa con el escudo de la entidad de la Ribera. "Me hubiera gustado que el mismo interés que le pusieron al brindis con una copa en la casa del presidente de Boca en un asado que es personal o de amigos, le hubieran dado a otros temas importantes. Es obvio que si voy a la casa del presidente de ese club va a tener todo de Boca. Imagino que si vas a la casa del presidente de River (por Rodolfo D´Onofrio), va a pasar lo mismo". -D´Onofrio dijo que le va a regalar una copa de River. "Sí, con mucho gusto la voy a usar. Y si me invita a su casa, también voy. No lo digo para que me invite, pero con gusto iría. Tengo una buena relación con Rodolfo. Pero más me hubiera gustado que se le dé la misma trascendencia al tema de que acabamos de cumplir con un Congreso Ordinario de Conmebol donde nos dio la posibilidad de tener en menos de seis meses, dos veces al presidente de la Fifa. Se dieron hechos trascendentales que hace mucho tiempo no vivía el fútbol argentino.