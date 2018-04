Lawn Tennis recibe hoy a Aranduroga de Corrientes

14/04/2018 -

Santiago Lawn Tennis recibirá hoy a las 15.30 a Aranduroga de Corrientes por la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo del Interior B y cerrará de esta manera la fase clasificatoria del certamen, ya con la clasificación a cuartos de final asegurada. Con el objetivo de terminar entre los mejores segundos para obtener un cruce menos complicado, el elenco santiagueño saldrá a la cancha a conseguir la victoria y el punto bonus.

Por otro lado hoy se jugará la 2ª fecha de Apertura. Por la Zona A, Old Lions A vs. Olímpico A; Añatuya vs. Lawn Tennis B. Fernández, Amigos vs. Santiago Rugby. Zona B: Old Lions B vs. Olímpico B; Fernández RC vs. Santiago Rugby A. Por la Zona Interior 1: Old Lions Rojo y Loreto, y mañana Termas y Dorados.