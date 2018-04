El "Chino" Tapia, agradecido por el recuerdo y cariño de todos

Fotos SENSACIONES. Carlos Daniel Tapia se mostró muy gratificado por las muestras de afecto que recibió en nuestra provincia.

14/04/2018 -

Carlos Daniel Tapia quizás no tuvo una participación muy activa dentro del equipo que se consagró campeón del mundo en 1986, pero como todo integrante de aquel plantel, fue muy importante para la gran gesta en México. Ya pasaron 32 años de aquel logro, pero el "Chino" siente que la gente los recuerda eternamente.

"Siempre estuvimos en el recuerdo de la gente. Y creo que eso nos demuestra cada vez que salimos al interior, cada vez que estamos con ellos, cada vez que recorrimos con la copa del mundo. Hoy mismo nos pasa, hoy es un evento importante, con mucha gente joven que no nos vio en el mundial. También hay mucha gente grande que ha venido y ha estado presente hoy. Ahora vamos a ir a dar una charla, vamos a contar nuestra historia. La verdad que es todo muy lindo, nos sentimos muy acompañados siempre que vamos al interior", remarcó el ex jugador surgido de River, pero que luego pasó a Boca, club con el cual está identificado.





Tapia también defendió a los actuales integrantes del seleccionado argentino. "Tenemos a los mejores jugadores en Europa, jugadores que nos dieron alegrías porque no es fácil llegar a jugar finales. Ellos jugaron dos finales, no tuvieron la suerte de ganarlas, pero ojalá que en Rusia ahora podamos coronar con un buen triunfo", se entusiasmó. Finalmente, fue consultado si ve a Riquelme como presidente de Boca. "¿Y por qué no? Si él decide serlo el día de mañana, es un referente de Boca de toda la historia y que ha ganado mucho", respondió.