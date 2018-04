Gallardo, molesto con Sampaoli

Fotos ADVERTENCIA. Gallardo dijo que sus jugadores "deben estar concentrados, pensando en el partido del domingo".

14/04/2018 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró ayer sorprendido por la convocatoria del volante Enzo Pérez y el arquero Franco Armani a la charla con el técnico de la selección nacional, Jorge Sampaoli, sin que le hayan notificado de manera oficial al club y al cuerpo técnico del club.

‘Lo que me sorprende, porque me enteré por los medios, es que iban a charlar con mis jugadores. Ellos deben estar concentrados y pensando en el partido del domingo’, dijo Gallardo en medio de una respuesta sobre el momento que vive la selección con el tema de la lista para el mundial Rusia 2018.

Luego agregó sobre la metodología del llamado al arquero y al volante que van a ser titulares el domingo: ‘No fuimos notificados, pero no puedo pedir que hagan lo que yo haría, no estoy enojado estoy sorprendido’ solo eso’.

Y expresó: ‘No puedo opinar sobre los jugadores o la lista, no me corresponde, no pienso ser uno de los 40 millones que pone o saca jugadores, esas son cosas que sabe bien el entrenador’.

En este sentido el entrenador ‘millonario’ explicó: ‘Lo que en mi caso hago a la hora de elegir jugadores es estar convencido, tener una idea y a partir de ahí tomar decisiones, más que por el tema del presente o la continuidad de juego’.

En cuanto a los tema de la actualidad de River, el DT avisó que no definió el equipo para mañana frente a Rosario Central en el Monumental por la 25ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) ya que el defensor Javier Pinola tuvo una carga muscular y fue resguardado para el partido con Emelec en Ecuador.

Cauto

‘Hay que tener cuidado con los jugadores que suelen sentir el desgaste. Lo vamos a evaluar como Jonatan (Maidana) o Leo Ponzio u otro jugadores por ejemplo como Pinola que tuvo una carga por el tema de la competencia por eso vamos a concentrar a (Luciano) Lollo y hay muchos partidos por delante’, dijo.

Precisamente sobre el buen momento de la dupla defensiva, Pinola y Maidana, quienes no fueron convocados para el domingo, Gallardo recordó: ‘Javier llegó y tuvo que competir y todos necesitan el periodo de adaptación porque River es un mundo aparte y a Jony le vino bien descansar porque hace muchos años que viene jugando y batallando sin parar’.

Si bien el entrenador no confirmó el equipo titular, los jugadores que se perfilan para jugar son Armani, Lucas Martínez Quarta, Lollo y Marcelo Saracchi; Exequiel Palacios, Franco Zuculini, Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.