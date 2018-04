Cómo deben actuar los padres cuando sus hijos menores de edad viajan al exterior

Fotos INTERVENCIÓN. La Justicia actúa en diferentes casos.

14/04/2018 -

La Justicia toma intervención cuando un menor de edad debe salir del país y no lo hace con sus dos progenitores, motivo por el que necesariamente debe contar con la autorización pertinente para poder viajar.

Como es cada vez más habitual que un niño, niña o adolescente deba o quiera desplazarse al exterior y que dicho desplazamiento lo realice con uno de sus progenitores, con un familiar o integrando una institución deportiva o educativa, debe contar con la autorización expresa de uno o de ambos progenitores, según el caso.

Ante esta situación, es necesario recordar que ambos progenitores ejercen conjuntamente la titularidad de la "responsabilidad parental" sobre sus hijos menores de edad, conocida como "tenencia de los hijos", antes de la reforma del Código Civil y Comercial.

De acuerdo con ello, y por imperio del artículo 645 inc. C del Código citado, un menor de edad no puede salir del país sin el consentimiento expreso de sus padres.

En la sociedad actual, son cada vez más frecuente situaciones en la que menores deben salir del país por cuestiones de competencia deportivas, recreación o vacaciones, por capacitaciones, intercambios culturales o muchas otras situaciones.

Dichos viajes, sean solos, con uno o ambos padres, o con terceros; deben cumplir con el mandato previsto por el Art. 645 y prestar el consentimiento correspondiente.

Esta aprobación puede realizarse de dos formas, en primera instancia y si la situación lo permitiere, los padres pueden concurrir a un escribano, y mediante escritura pública autorizar a su hijo.

Sin embargo, puede ocurrir que los progenitores del menor, se encuentren separados, en conflicto o sin diálogo regular, por lo que en estos casos, deberá formularse el pedido de autorización para salir del país a un juez de Familia.

Se trata de un proceso de carácter voluntario, abreviado, en la que el magistrado luego de analizar los fundamentos por los cuales se solicita la autorización (se deben acompañar las pruebas documentales pertinentes) notificará de dicha petición al otro progenitor y fijará una audiencia personal a la que deberán comparecer ambos progenitores.

Habiendo tomado conocimiento de lo expuesto por ambos progenitores, el juez escuchará al menor de edad con la presencia de la asesora tutelar para luego dictar sentencia, en la que deberá dar los fundamentos de su decisión, y tener siempre en cuenta el interés del niño, niña y adolescente.