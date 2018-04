Federico Bal le huye al rótulo de panelista

14/04/2018 -

En los últimos años, la televisión argentina ha sido testigo de la incesante aparición de "panelistas" en distintos programas de televisión. Y la tendencia continúa. Esta vez, es Carolina "Pampita" Ardohain quien hará su aporte con un nuevo equipo de famosos que la acompañarán en su ciclo "Pampita Online", con el que debutará el lunes, por la tarde, en Telefé. Y Federico Bal es uno de ellos, aunque no quiere que le pongan el rótulo ni de periodista ni de panelista. "No me considero un panelista porque no soy periodista y no me formé como tal. Me gusta mucho el periodismo, pero tal vez abocado a otra rama. Al estar del otro lado, a veces siento que el periodismo de espectáculos, por momentos, está mal direccionado", aclaró en una entrevista con Teleshow.

Y agregó: "No soy el típico que habla de chimentos o tal vez critica. Soy tranquilo y no hablo mal de nadie. No es mi esencia. Además,el programa no va por ese lado".

Antes de recibir la propuesta de Carolina para sumarse a su programa, el hijo de Carmen Barbieri ya había firmado contrato para comenzar el rodaje de la película que compartirá con su padre, Santiago Bal. Por eso, por el momento, aparecerá solo durante dos semanas en la pantalla del canal de las pelotitas.

A lo largo de ese tiempo, adelantó que hará su aporte que consistirá en "llevar cositas de internet. Mi mirada desde afuera del medio y también desde adentro, por supuesto, pero sin entrar en conflicto ni en polémica".

Sin embargo, en la interacción con la conductora espera poder generar algo distinto. "En los mano a mano que hará Pampita, me dejarán hacer una pregunta picante al final. Que sea sin filtro para poder sacarme el gusto de preguntarle a personalidades cosas que nadie se anima", adelantó.

Federico Bal compartirá panel con Luis Piñeyro, pero también con Sol Pérez, Barbie Simons y Ángeles Balbiani. Al respecto, señaló que se siente cómodo trabajando con mujeres, aunque se cuidará para no generar comentarios que dañen su relación con Laurita Fernández.