"Misión cumplida" dijo Trump tras el ataque a Siria

Hoy 15:31 -

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia hicieron una demostración de fuerzas a Siria y sus aliados en un "ataque de precisión" contra objetivos militares sirios, que estuvo lo suficientemente calculado como para evitar una escalada del conflicto, aunque no una dura reacción de Rusia.

El ataque tuvo como objetivo almacenes de armas y un centro de investigación científica utilizado, según el Pentágono, para la investigación, producción y prueba de armas químicas y biológicas.

"Un ataque perfectamente ejecutado", aseguró esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tuit en el que agradeció a Francia y al Reino Unido por su "sabiduría y por el poder de sus buenos ejércitos".

"No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!", agregó, usando las mismas palabras elegidas en 2003 por el entonces presidente de Estados Unidos, Geroge W. Bush, tras la invasión a Irak.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!