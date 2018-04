Cuentan cómo hacen los santiagueños para llegar a fin de mes

15/04/2018 - “Antes comíamos capaz un kilogramo de carne y ahora comemos menos. Buscamos otra calidad, segunda calidad tanto en jabones, papel higiénico, en esas cosas. Es lo único que podemos hacer. ¿Ahorrar? Es medio imposible”. Así contó Noemí Maguna a EL LIBERAL a la salida de un supermercado local cómo viven la situación económica actual en su hogar compuesto de 3 personas, junto a su hija y su marido. “Todo ha subido y hay que privarse de varias cosas. Por ejemplo, la ropa ha quedado para el último. Primero, la comida y pagar los impuestos para estar más tranquilos. Venimos muy poco al súper, tratamos de comprar más que nada en el barrio”. Indicó que “en los precios, hay en algunas cosas diferencias entre mayoristas y supermercados. El café, por ejemplo, he pagado aquí en este súper $73 y en el mayorista el café se puede conseguir por $60 y en el barrio a $80. El tema del mayorista es que hay que comprar más cantidad como para hacer una diferencia”. Agregó que “en verduras y frutas no se puede ahorrar nada a menos que compre menos cantidad, en vez de comprar medio kilo de tomate compre 2 ó 3 tomates para el día. El pollo es lo que más se come. La carne de vaca está muy cara, pero también hay que comerla, sí o sí hay que consumirla”. Pequeñas compras “Nosotros andamos mucho y compramos donde es más barato. Buscamos precios bajos y ofertas. Vamos donde está más barato. Lo que primero compramos es el azúcar, el aceite y el matecocido que no les falte a los chicos”, señaló Elisa Leguizamón, mamá de 3 niños junto a Enrique Beltrán, quien trabaja en una constructora. Sobre cómo sobrelleva la situación económica, indicó que “en los mayoristas hay cosas que pueden estar baratas. En los súper tienes azúcar a $20 el kilogramo y en otros lugares se puede conseguir a $16 y en bolsón de 10 kilogramos, el aceite igual. En los súper está a $48 el de 1,5 litros y nosotros el de 3 litros de girasol lo pagamos $85”. La familia vive en la zona sur de la ciudad, cerca de la avenida Solís. “hay varios mayoristas cerca, pero lo que vemos más barato en otro lado lo compramos, hacemos más compras chicas de jabón, champú, papel higiénico, buscamos lo más barato”. Señaló que “ahora compramos artículos de limpieza sueltos, jabón en polvo, lavandina, detergente, sino no se puede comprar. Lo mismo ya no compramos pastas, ahora compramos más milanesas de pollo o pollo trozado, pero vamos comprando lo que necesitamos en el día”. Agregó que “si vemos un aceite de 3 litros que nos puede durar un mes con buen precio y lo mismo si hay fideos de oferta y barato, lo compramos, pero es lo que nos hace falta en ese momento”. Señaló que la carne de vaca “es inaccesible, está en $170 el kilogramo por un blando y a $105 la carne molida. Antes sabíamos comprar yogures o flanes para los chicos, pero ahora ya no lo hacemos”. Enrique agregó que tienen dos motos para movilizarse. Una de 110 cc y la otra más grande pero ahora sólo utilizan la más pequeña: “Andamos en ésta porque se gasta menos en nafta”, indicaron Compras comunitarias Paula Baltar es mamá, abuela, asalariada y a su vez, una consumidora detallista de todo lo que compra. Es también secretaria de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) por lo cual sobre la base de su propia experiencia familiar, cuenta qué estrategias utiliza para tratar de llegar a fin de mes. “Mi propia experiencia como consumidora y que he vivido toda mi vida de un sueldo, me dice que hay que ajustarse a lo que se gana. Por eso, nos organizamos en compras comunitarias, vemos cuánto consumimos de papas, de verduras o de mercadería y vamos a los mayoristas. Luego, nos repartimos de acuerdo con nuestras necesidades y ahí se puede hacer una diferencia de hasta un 30%”, indicó. Otra estrategia es “economizar todo lo que se pueda en consumo de luz y gas. En mi caso tengo dos termos y caliento de una sola vez toda el agua para los dos, algo que parece mínimo, pero es así, porque tenemos que buscar la forma de ahorrar. También hay que terminar los productos que vienen en frascos y consumirlos hasta el final, porque hoy lo que fuere es caro. Hay que cortar el frasco y consumir todo”. Agregó que “cada vez que se va al súper hay que hacer una lista y atenerse a ella”. Añadio que “hay que tratar de ser austeros. Son válidas las compras por mayor, aprovechar las ventajas que dan las tarjetas, hay días que devuelven un porcentaje, no comprar cosas que no hagan falta. El priorizar es muy importante”. Puntualizó que “si uno es previsor, hay que tener en cuenta que cada fin de mes los supermercados sacan muchas ofertas interesantes y que se pueden aprovechar. Hay ofertas por ejemplo ahora en jabón que tienen un descuento de $60 por paquete y es dinero con el cual se puede preparar una comida. Si uno se organiza en sus gastos se puede aprovechar esos descuentos y también en alimentos”.