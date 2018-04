El freezer, un gran aliado

15/04/2018 - Pedro Vella trabaja por cuenta propia y se ha convertido en un experto en la búsqueda de ofertas y promociones para buscar la forma de economizar en la vida diaria. De esta forma, descubrió que “hay supermercados que hacen liquidaciones algunos días a la noche de todo lo que es alimentos de panadería y rotisería que tienen 24 a 48 horas de antigüedad y los venden a mitad de precio o menos y son productos que se pueden consumir”, indicó. También señaló que “algunas carnicerías como una de la avenida Aguirre venden carne de cerdo y los lunes y martes hacen ofertas a $50 el kilogramo y también hay mayoristas de la zona sur que hacen milanesitas de pollo que las hacen de los recortes del fileteado que realizan y las venden a $25 el kilogramo, son más chiquitas que una milanesa común pero son de filet de pollo”. Agregó que “uno no va a vivir de acuerdo con lo que gana sino de acuerdo a cómo se organiza. Hace falta organización y tener un poco de tiempo una vez por semana o cada 15 días para comprar. Para mí, el freezer es un aliado porque hay muchos productos que se pueden guardar”. Apuntó que en su caso, “se puede comprar salchichas baratas y guardar. La carne se compra y se la puede dividir en porciones con films de plástico y no se echa a perder. De un kilogramo de carne picada salen 12 hamburguesas que se pueden hacer en la casa”, indicó. Agregó que “hay veces que las ofertas no son ofertas”.