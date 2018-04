Controlar los gastos y almacenar productos no perecederos

Notas Relacionadas

Cómo hacen y qué consejos brindan los analistas económicos para cuidar el dinero en gastos diarios

15/04/2018 -

1) “La clave del ahorro es la planificación. Siempre es mejor tener contabilidad de los ingresos y gastos del mes. Ser más ordenado es una ventaja”.

2) ”Llevar anotados y separar los gastos fijos, de los no planificados de los “gastos hormiga”. Si no se tiene ese hábito, existen aplicaciones que se instalan en el celular que pueden ayudar. Los gastos hormiga son aquellos supérfluos, compras compulsivas que a veces realizamos: cigarrillos, golosinas en quioscos, tomar un taxi (porque no planifique bien día), bebidas, etcétera”.

3) “En un contexto inflacionario de promedio 2% mensual hay que manejar bien los stocks de lo que compramos en el supermercado. Todo aquel producto del supermercado no perecedero y fácil de stockear se puede comprar de más y almacenar”.

4) ”Hay que utilizar los días de descuentos/promociones porque al mes siguiente sabemos que subirá. Por más pequeño que sea el descuento, en un año que el salario le costará ganarle a la inflación es clave”.

5) “Al momento de financiar alguna compra, chequear el Costo Financiero Total (CFT) el cual nos indica verdaderamente cuál es el costo final por comprar un viaje , una heladera o un televisor. Las “cuotas fijas” no son sin interés. Por ello, sabemos que si hay inflación tomar alguna promoción con CFT=0% y buen precio. En contexto inflacionario es una opción correcta”.