Seleccionar lugares de adquisición y analizar al detalle los precios

Cómo hacen y qué consejos brindan los analistas económicos para cuidar el dinero en gastos diarios

15/04/2018 -

1) “Es importante planificar el gasto detallado porque el ajuste tarifario generó que muchas familias no prevean que mes a mes, se les va incrementando los gastos respecto de la disponibilidad de ingresos para otros bienes, ya sea consumo familiar o indumentaria o bienes durables. Tener un análisis detallado de los gastos que uno tiene en ese sentido es importante”.

2) “También es importante no excederse en los gastos financiados. Lo que pasa es que cuando tenemos más disponibilidad de gasto para servicio y queremos comprar bienes, en realidad no queremos prescindir de algunas cuestiones que son necesidades básicas. Ahí lo que sugiero es ir administrando esas necesidades y no generar una compra impulsiva”.

3) “Los recaudos que tomo en mi caso es un proceso de selección de compra por canal. Me resulta muy conveniente en mi familia comprar la carne en granja, la verdura en verdulería y aprovechar promociones en las tiendas de descuentos. Compramos en el súper chino por reposición, vamos al mayorista para estudiarlo y aprovechar muy pocas veces las ofertas de los híper”.

4) “No tenemos un canal preferido de compra sino que somos de los clientes más desleales que hay y tratamos de implementar ahorro. Con una inflación de dos dígitos, las diferencias de precios por canal son notables y moviéndose así, se puede generar ahorro de hasta 25% en compras, por eso a fin de mes vemos que es efectiva esa selectividad en los canales”. l