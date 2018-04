Reducen a 37 millones de toneladas la estimación de producción de soja

15/04/2018 - La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario redujo la estimación productiva de soja en el país en tres millones de toneladas, y la colocó en 37 millones. De este modo, por una baja de los rindes de la soja por la sequía, la Bolsa de Rosario quedó un millón de toneladas debajo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que mantiene en 38 millones sus proyecciones. “Los ajustes negativos no se detienen, la producción de la oleaginosa en la Argentina se tambalea y sufre un nuevo recorte de 3 millones de toneladas. En maíz se mantiene la estimación de 32 millones de toneladas”, sostuvo el reporte técnico de GEA. En tanto, las reducciones surgieron por constatar pérdidas en Córdoba de 1,3 millones de toneladas; 700.000 toneladas en Buenos Aires; 400.000 toneladas en Santa Fe; 300.000 toneladas en Entre Ríos y 400.000 toneladas en las provincias del Norte. Para la Bolsa de Rosario, el avance de la cosecha de soja de primera implantación se ubica en un 85% en lo que respecta a la soja de primera y 28 por ciento de la soja en total. Los especialistas expresaron que “muestran enormes diferencias los resultados” de los rendimientos, aunque hay una cifra en torno a los 3.450 kilos por hectárea de soja en la región núcleo”. Pero el rinde promedio nacional quedó conformado en 2.212 kilos por hectárea, casi un quintal y medio por debajo de lo calculado en marzo, por lo que la estimación de producción cayó hasta los 37,03 millones de toneladas. “Marzo no ofreció el auxilio de las lluvias a los cultivos de segunda, profundizando las pérdidas en toda la región pampeana. Aunque hubo mejores lluvias en la segunda quincena, sólo actuaron sobre el Litoral argentino y en la costa bonaerense, en una pequeña franja del oeste”, resaltó el reporte de GEA. Agregó que “de esta forma, la sequía siguió extendiéndose en duración e intensidad sobre la región, por lo que el 44% los cultivos se desarrollaron con las peores reservas hídricas respecto a los registros de los últimos 50 años”. Con un 23% de los trabajos de recolección concretados, el rinde promedio nacional de maíz es de 5.980 kilos por hectárea, lo cual “está en línea con los esperado”, aunque por la sequía de marzo hace a GEA aguardar “la peor cosecha de maíces tardíos. No hay antecedentes de un hecho similar”. l