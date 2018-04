Dos santiagueños fabrican en China y bajo marca propia un celular para toda la región

15/04/2018 -

A partir del año2016, los hermanos Pablo y Santiago Lami decidieron incursionar en el mercado de la telefonía celular a partir de la experiencia propia y la ayuda de un estudio de mercado.

“Empezamos con la empresa en 2016 incursionando con un viaje a China por la gran demanda que percibíamos como comerciantes de telefonía celular o smartphones. Hicimos una investigación de mercado y empezamos a trabajar sobre la fabricación de los teléfonos móviles”, señaló Santiago Lami.

La empresa en cuestión es PS Mobile, integrada por los dos hermanos y dedicada a la producción por encargo a dos fábricas chinas de teléfonos móviles. Los celulares que venden se fabrican con su marca en China y luego se venden en Santiago y en otras provincias del NOA.

La firma está empezando a colocar sus primeros equipos en el mercado hasta ahora de un solo modelo pero este año prevé ingresar 4 más. “Toda la manufactura se hace en China. Este año vamos a lanzar 4 modelos PSMobile que es nuestra marca. Actualmente en el mercado hay un teléfono que es el PS Mobile 4.5 Malata el modelo que lo denominamos inicio de gama, un teléfono muy accesible en cuanto al precio por eso es inicio de gama, quien se va a amigar con la telefonía móvil se le recomienda este equipo que tiene un costo entre $2.200 a $2.400”, señaló Pablo Lami.

Describieron ambos que si bien la fabricación del teléfono se realiza en China, todas las especificaciones técnicas del aparato, se realizan desde Santiago. Incluso, detallaron que el diseño del packaging se realizó entre Santiago y Córdoba.

“Este teléfono tiene una cámara de 5 mp y otra de 3 mp frontal, una pantalla de 4 pulgadas, un procesador de 1 gigabyte, compramos una licencia de la aplicación de google, el sistema operativo Android que requiere su control de calidad, básicamente eso se está vendiendo ya en Santiago lo mismo en Córdoba y Tucumán. Es el móvil más barato del mercado, es nuestra estrategia para introducir la marca y mostrar nuestro producto. Tenemos un gran servicio post venta.

El factor principal de ingreso al mercado es con el precio y el segundo el servicio post venta”, indicaron. Destacaron que “hasta ahora la recepción es buena en los consumidores, hay una gran competencia desleal que es el mercado negro, los teléfonos ingresados por países limítrofes como Paraguay, Chile lo cual es una desventaja, no pagan tributos, no tienen servicio post venta y hay una ley que se va a dar de baja los que no entraron legalmente, pero casi un 85 a 90% del mercado local tiene ese tipo de teléfonos”.

En los planes de PS está incorporar más modelos este año, ampliar la gama de accesorios para los móviles que también importan desde China y lograr un mayor posicionamiento de la marca. Un estudio de mercado que realizaron, indica que el 20% de la población renueva cada año sus teléfonos. Su objetivo es captar un 5% de ese total basándose en el precio, calidad y servicio post venta.

“Al ser fabricantes contamos con todas las piezas y repuestos aquí, en eso hay un beneficio en cuanto al tiempo y la dinámica de la reparación. Hoy por hoy el servicio post venta es siempre una complicación. Nuestros teléfonos vienen con las aplicaciones instaladas whatsapp, facebook, twitter, instagram ya lo trae. Eso lo hace más fácil de manejar. Somos la primer empresa en Santiago del Estero en desarrollar un Smartphone con marca registrada”, apuntaron.