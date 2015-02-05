CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Abril 2018

A LAS 22.30 POR EL MUNDO.

15/04/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE. EL MISTERIO DE LA FELICIDAD

19.45 EL SULTAN - EL ADELANTO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO

00.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

17.00 AMÉRICA NOTICIAS


CANAL 9

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE


TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL PAÍS EN ESCENA

19.30 MEGAESTRUCTURAS


EL TRECE

13.00 ALMORZANDO CON M. LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. JUVENTUD UNIDA

19.00 DE A DOS

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 SÁBADO SAGRADO

22.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. BELGRANO


CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES

07.37 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA -

CONFLICTO CÓSMICO

09.11 LOS TRAMPOSOS

11.29 LEYENDAS DE PASIÓN

14.01 REYES DE LAS OLAS

15.37 MR. 3000

17.35 LEYENDAS DE PASIÓN

20.08 SURFISTAS EN LA TORMENTA

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

TCM

06.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

08.30 LA NIÑERA

08.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.00 LA NIÑERA

11.50 UNA RELACIÓN PELIGROSA

14.02 MISS SIMPATÍA

16.03 MI PRIMER BESO

17.57 ALGUIEN SABE DEMASIADO

19.59 EL PERFECTO ASESINO

22.00 CASI FAMOSOS

TNT

07.43 BEN 10

09.50 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

11.21 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

14.18 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

16.49 TITANES DEL PACÍFICO

19.20 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.07 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.21 TERROR EN LA NIEBLA

08.17 EL GUERRERO ROJO

10.00 ESPECIAL CARTOON 25 AÑOS

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.31 VENGANZA EN LA PRISIÓN

15.12 EL HOMBRE DE ACERO

17.56 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

20.33 IRON MAN 3

23.05 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

CINECANAL

10.10 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3

12.07 AVATAR

15.05 LA ERA DE HIELO 5

16.45 TITANIC

20.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

22.00 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

23.45 GUERRA MUNDIAL Z

SONY

07.00 ONCE UPON A TIME

08.00 SHARK TANK COLOMBIA

11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 AMERICAN IDOL

14.00 WTA CLARO OPEN COLSANITAS

16.00 THE VOICE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 DAREDEVIL


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA

LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO

DE PIANO Y CUARTETO.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 22, A LAS 19.30,

SE PRESENTARÁ “LA PESADA

SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO

DEL CICLO DE RECITALES

ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS

22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO

MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO

MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

15/04 -15:00 (cast) 17:20 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

15/04-15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

READY PLAYER ONE(3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

15/04 -18/04-21:30 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS

SOLO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

15/04 - 14:20 (Cast) 16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

15/04 -18/04-18:10 (Cast) 20:00

(Cast) 22:00 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

15/04 - 14:15 (Cast) 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D):

AVENTURA (ATP)

HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

15/04 -20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

00:30 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

15/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL 18/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

15/04 - 16/04 - 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 3D:20:00 CASTELLANO

3D: 20:00 (DEL VIERNES AL

MIÉRCOLES)

SUBTITULADA 2D: 22:30

CASTELLANO 2D: 22:30 (DEL VIERNES

AL MIÉRCOLES)

VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS

ESTRENO SUBTITULADA: 2D: 20:30-

22:40

CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

UN LUGAR EN SILENCIO APTA

13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50

CASTELLANO 2D 20:50 -22:50 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS

DIAS)

TITANES DEL PACÍFICO APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:40-

(TODOS LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS

DÍAS) VENTA ANTICIPADA

AVENGERS

ESTRENO 26-04

 
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