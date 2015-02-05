CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Abril 2018
A LAS 22.30 POR EL MUNDO.
Por El Liberal
15/04/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE. EL MISTERIO DE LA FELICIDAD
19.45 EL SULTAN - EL ADELANTO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO
00.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 EL CHAVO
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL PAÍS EN ESCENA
19.30 MEGAESTRUCTURAS
EL TRECE
13.00 ALMORZANDO CON M. LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. JUVENTUD UNIDA
19.00 DE A DOS
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 SÁBADO SAGRADO
22.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. BELGRANO
CANAL 4
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
07.37 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA -
CONFLICTO CÓSMICO
09.11 LOS TRAMPOSOS
11.29 LEYENDAS DE PASIÓN
14.01 REYES DE LAS OLAS
15.37 MR. 3000
17.35 LEYENDAS DE PASIÓN
20.08 SURFISTAS EN LA TORMENTA
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
TCM
06.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
08.30 LA NIÑERA
08.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.00 LA NIÑERA
11.50 UNA RELACIÓN PELIGROSA
14.02 MISS SIMPATÍA
16.03 MI PRIMER BESO
17.57 ALGUIEN SABE DEMASIADO
19.59 EL PERFECTO ASESINO
22.00 CASI FAMOSOS
TNT
07.43 BEN 10
09.50 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,
HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
11.21 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
14.18 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
16.49 TITANES DEL PACÍFICO
19.20 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.07 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.21 TERROR EN LA NIEBLA
08.17 EL GUERRERO ROJO
10.00 ESPECIAL CARTOON 25 AÑOS
12.00 LUCHA LIBRE AAA
13.31 VENGANZA EN LA PRISIÓN
15.12 EL HOMBRE DE ACERO
17.56 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
20.33 IRON MAN 3
23.05 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
CINECANAL
10.10 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3
12.07 AVATAR
15.05 LA ERA DE HIELO 5
16.45 TITANIC
20.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
22.00 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
23.45 GUERRA MUNDIAL Z
SONY
07.00 ONCE UPON A TIME
08.00 SHARK TANK COLOMBIA
11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 AMERICAN IDOL
14.00 WTA CLARO OPEN COLSANITAS
16.00 THE VOICE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 DAREDEVIL
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA
LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO
DE PIANO Y CUARTETO.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 22, A LAS 19.30,
SE PRESENTARÁ “LA PESADA
SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO
DEL CICLO DE RECITALES
ORGANIZADOS POR SADAIC
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS
22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO
MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO
MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
15/04 -15:00 (cast) 17:20 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Subt)
READY PLAYER ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
15/04-15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
READY PLAYER ONE(3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
15/04 -18/04-21:30 (Subt)
PLOEY: NUNCA VOLARÁS
SOLO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
15/04 - 14:20 (Cast) 16:10 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
15/04 -18/04-18:10 (Cast) 20:00
(Cast) 22:00 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
15/04 - 14:15 (Cast) 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D):
AVENTURA (ATP)
HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
15/04 -20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
00:30 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
15/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL 18/04 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
15/04 - 16/04 - 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 3D:20:00 CASTELLANO
3D: 20:00 (DEL VIERNES AL
MIÉRCOLES)
SUBTITULADA 2D: 22:30
CASTELLANO 2D: 22:30 (DEL VIERNES
AL MIÉRCOLES)
VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS
ESTRENO SUBTITULADA: 2D: 20:30-
22:40
CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
UN LUGAR EN SILENCIO APTA
13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50
CASTELLANO 2D 20:50 -22:50 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS
DIAS)
TITANES DEL PACÍFICO APTA
13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:40-
(TODOS LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS
DÍAS) VENTA ANTICIPADA
AVENGERS
ESTRENO 26-04