La poesía de Enzo Mitre

15/04/2018 -

Santiagueño viviendo en Córdoba, profesor de Literatura por oficio y librero por vocación. Autor de una novela publicada llamada “Vigilia”. Tuvo algunas participaciones esporádicas en revistas literarias, y es también cantor de tangos.

DÍA DEL NIÑO

En cada parque permanece la voz de mi vieja diciéndome que me acerque a la señora que reparte masitas porque no vaya a ser cosa que falte y tengamos que completar el mediodía con merienda.

PIEDRA LIBRE PA’ TODOS MIS CUMPAS Siempre era tarde en la casa de mis viejos. No importaba si era de día o de noche o si estaba lloviendo o el abuelo había llamado siempre era tarde en la casa de mis viejos hasta esa vez en la que jugando a las escondidas sin mirar -más por incapaz que por noblevoltee en una mala maniobra la pared del vecino que tenía otra casa esa que no era la mía ni la de mis viejos y mi pecho se hinchó de orgullo porque había destruido con mis manos algo que existía mucho antes que yo el vecino nunca me conoció como autor y mi hazaña quedó silenciada por el grito de mi vieja cuando se la conté para solucionarlo me llevó con prisa a navegar por todo el río y yo lloraba porque todavía faltaba encontrar a mis amigos y porque me mareaba no saber si al mar algún daño le hacíamos. De la pared recuerdo los ladrillos todos iguales detrás del revoque mal hecho iguales y pálidos como los que usaba como fortaleza cuando me disfrazaba con todas mis hojas y ninguno de mis diablos menores. Del mar me acuerdo que escupía luces que se apagaban antes de tocar las palabras obvias: mi conciencia considera hablar consigo sobre esta coincidencia. anotalo y acordate. Lo anoté pero me olvidé dónde Todo esto entendía yo sin saberlo desde la casa de mis viejos donde siempre era tarde y las cosas eran de otro y hacía mucho calor y estaba todo tan oscuro que buscaba los enchufes con las manos mientras trataba de averiguar si la madrugada era esa tarta fría y mordida que esperaba a mi lado.

LÚDICO

Mi rutina de los domingos a la tarde era sencilla: Cerrar los ojos para buscar el mareo y jugar sin vergüenza al juego de Acordarse dónde duerme cada mueble y era en medio de la danza justo antes del golpe contra la pata de la mesa que me venían poemas de su voz que sonaban tristes todos pero que yo escuchaba casi de memoria para no olvidar nunca no sé si la forma de las hojas O esa mirada de habitante de un pequeño planeta de horas frías y peluches sin relleno Cuando el poema terminaba Desaparecía su respiración en un instante que dolía porque siempre llegaba y siempre era suyo Y todo era de nuevo inmenso y real y había tantas cosas por hacer al día siguiente que daba miedo descubrir casi al final de la noche una protuberancia criándoseme en la sien como síntoma eterno de que cualquier cosa sería poco sin el sabor ácido a poema bien leído. Y no había más remedio que abrir los ojos Y consolarse con calcular en la oscuridad qué hora sería en el planeta pequeño cuando me faltara la cabeza por andar tantos días con el meñique hinchado.