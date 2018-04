Fotos "Es lamentable que hayan atacado sin ningún tipo de pruebas", dijo Brahim.

15/04/2018 -

El cónsul honorario de la República Árabe de Siria en Santiago del Estero, Camilo Brahim, condenó el bombardeo a Siria de parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

El diplomático, en una entrevista con EL LIBERAL, fustigó severamente a Donald Trump, Emmanuel Macron y Theresa May, presidentes de los países agresores, por haber "atacado a Siria sin tener ningún tipo de pruebas y esgrimir los mismos argumentos: la supuesta existencia de armamentos químicos".

"Es lamentable que Estados Unidos junto con Francia y Gran Bretaña hayan atacado a Siria sin ningún tipo de pruebas. No tenían ningún elemento de prueba como para que ellos justificasen el bombardeo. Esto ya lo repitieron el año pasado en otras regiones de Siria. Y ahora lo vuelven a hacer con la misma historia, la supuesta existencia de armamentos químicos. Ellos no esperaron que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas enviara a sus investigadores a Damasco", enfatizó.

"También se sabe que todo esto (por el bombardeo) fue armado porque Estados Unidos ha visto el triunfo del Ejército Sirio sobre el terrorismo. Entonces, es una forma de oxigenar al terrorismo y permitirles que ellos continúen con su accionar. Esto también ya lo hicieron, hace no mucho tiempo, en Homs", recalcó Brahim.

"Realmente, da repugnancia tener jefes de Estado que manejen el mundo así. Es una barbaridad. No tiene ningún tipo de justificativo, ningún tipo de asidero de que se hayan encontrado sustancias químicas", dijo. "Esto es una barbaridad en el siglo XXI. La humanidad, en vez de estar adelantando está retrocediendo con este accionar", destacó.

"Puesta en escena"

Brahim puntualizó: ‘Todo lo que se mostró fue teatralizado, fue una puesta en escena de la supuesta existencia de sustancias químicas. Pero, también, no nos olvidemos de que los terroristas no querían la ayuda comunitaria para Guta ( Ghouta o Ghuta, una región ubicada cerca de Damasco). Los terroristas querían que la ayuda humanitaria la manejen ellos porque ellos llevaban, dentro de sus elementos camuflados, sustancias tóxicas que iban a largar. Eso ha sido incautada por la Media Luna Roja Siria, que tiene el equivalente de la Cruz Roja Internacional".

"EE.UU., Francia y Gran Bretaña no respetan la ley internacional, no les interesa el mundo. Lo lamentable es que el mundo no haya salido a condenarlos. Han actuado en forma unilateral. Lo que ellos querían hacer era medir las fuerzas entre Rusia y EE.UU.", dijo. "Siria se ha sabido defender de este bombardeo porque aquí no intervino Rusia sino todo el Ejército sirio que ha interceptado un porcentaje alto de misiles que iban a caer en distintos puntos", aseguró.

Brahim también cuestionó el accionar Qatar, Jordania y Arabia Saudita, países árabes a quienes calificó como ‘los responsables de toda esta situación. Son los que le están dando pie a Estados Unidos, Francia e Inglaterra porque sabemos que desde ahí partieron aviones y salieron misiles hacia Siria".