"No quiero ser presidenta", dijo María Eugenia Vidal

15/04/2018 -

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que no quiere ser presidenta porque no tiene vocación para serlo, y señaló en cambio que "la postulación más importante ya está decidida", en referencia a una eventual reelección de Mauricio Macri: "todas las demás, pueden esperar".

Vidal formuló declaraciones en una entrevista brindada al diario La Nación. "Yo ya he dicho públicamente que lo más importante es que Mauricio sea reelecto. Sobre mí misma no hablé, y no voy a hablar todavía. Saldado lo del Presidente, para mí lo demás puede esperar. Yo ya le dije a la gente que no quiero ser presidente", precisó la mandataria bonaerense.

Vidal consideró que "uno tiene que tener la humildad de pensar que no porque ya pasó por otros cargos, necesariamente tiene que llegar a eso".

Además explicó: "Al Presidente y a mí nos trasciende una relación de afecto. Nos conocemos hace más de 10 años, trabajamos juntos. Me importa cómo está él, su salud, su familia. No hay ego ahí. Entre nosotros dos nos reímos de esas cosas", relató y se refirió también a su vida personal.

Sobre su relación con los hombres, Vidal fue contundente: "Quiero pensar que todavía hay hombres valientes. La gobernadora es parte de mi trabajo, pero además hay una mujer".