Valeria Bertuccelli aterrizó en el 21º Festival de Cine de Málaga

15/04/2018 -

"La reina del miedo", de Valeria Bertuccelli -galardonada con el premio a mejor actriz en el festival estadounidense Sundance-, se presentó en el 21º Festival de Cine de Málaga. "Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y se anima y afronta", expresó la realizadora, recordando la frase que siempre le decía su padre.

"Esa idea me ayudó mucho en la vida, me parecía que valía la pena crear a una mujer que muestre eso, pero no de manera heroica, sino más miserablemente. Y para eso había que hablar de la verdad y de la importancia de estar en el lugar correcto, porque pararte en el incorrecto te puede dañar".

La película relata la historia de una actriz cuyo matrimonio se quiebra, su mejor amigo fallece y estrena una obra de teatro tan personal que se transforma a cada momento, como un reflejo de la protagonista.