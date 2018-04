15/04/2018 -

En la cancha del Lawn Tennis proseguirá la acción de hockey sobre césped del torneo provincial. A las 8, por la Copa de Oro (Mamis), Green Sun vs. C. Docente; 9, (Mamis) Copa de Plata, Lugus vs. HC CACC; 10, 7ª, Copa de Plata, SLTC Blanco vs. CACC; 15.30, Intermedia, Copa de Plata, C. Clodomira HC vs. SLTC; 16.30, Inter., Copa de Plata, SEC vs. Ucse; 17.30, en 5ª, SLTC vs. Lugus. También habrá acción en la cancha de Old Lions.