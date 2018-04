Objetivo: intentar que la víctima se recupere

15/04/2018 -

La licenciada Campos Guzmán especificó que "el socorrista es el primer eslabón fundamental entre la víctima y el sistema de emergencias médicas", y aclaró que si la persona sabe qué hacer y cómo brindar atención inicial a una víctima, "podrá proteger su vida, evitando un mayor daño y favoreciendo su recuperación".

"El orden, la organización, la sistematización y el adiestramiento son materias esenciales para prestar ayuda en caso de urgencias o emergencias médicas, en un centro escolar o en cualquier lugar de la vida de relación de las personas", enfatizó.

Especificó la profesional que "uno de los objetivos primordiales de prestar primeros auxilios básicos es intentar que la víctima se recupere, actuando de la mejor manera posible para tratar de conservar la vida, evitar complicaciones físicas o psicológicas y ayudar a su recuperación".

Qué no hacer

Respecto de lo que se debe evitar en caso de tener que asistir en una emergencia, la licenciada Campos Guzmán enumeró:

"Nunca se debe improvisar si no sabe cómo actuar. Si lo sabe, actúe de forma tranquila y lo más rápido posible, siguiendo las normas y protocolos establecidos de actuación. Dedíquese primero a lo que comprometa la vida, no mueva a la víctima en forma brusca, no permita que se levante, no lo abandone, ni hable en voz alta sobre su estado.

En el supuesto caso que no concurra el sistema de emergencia médica, siempre y cuando sea factible, traslade a la víctima al centro más cercano de salud, que cuente con las condiciones necesarias de atención, recuerde que celeridad no significa improvisación; recuerde no movilizar ni trasladar a la víctima de traumatismos violentos o graves. Ponga especial atención con el traslado de niños, ya que al ser fácil moverlos, podemos agravar una lesión traumática o incrementar el dolor".