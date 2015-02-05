CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Abril 2018

A LAS 19.00 “PAMPITA” ONLINE.

16/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDIC.

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO


TV PÚBLICA

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS VILLA DÁLMINE

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS BELGRANO

20.00 MÚSICA INTERIOR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

12.14 EL INFILTRADO

02.25 TENACIOUS D. LA LLAVE DEL DESTINO

04.10 RIDDLE

06.01 PEQUEÑOS AVIADORES

08.06 PADDINGTON

09.52 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

10.09 THE DUFF

12.02 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

13.57 SOY EL NÚMERO CUATRO

15.59 NUEVAMENTE AMOR

18.01 THE DUFF

19.56 SOY EL NÚMERO CUATRO

21.58 CRIATURAS DE LA NOCHE

TNT

03.36 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

05.27 06.00 UN VIAJE DE DIEZ METROS

08.01 LA FAMILIA DEL FUTURO

09.36 LOS INCREÍBLES

11.35 EVEREST

13.49 EL GRAN PEZ

16.00 EN EL BOSQUE

18.21 MONSTERS UNIVERSITY

20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.36 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

01.10 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

TCM

00.15 PURPLE RAIN

02.13 ST. ELMO’S FIRE

04.07 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

06.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.51 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.41 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 8)

08.06 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 8)

08.31 LA NIÑERA

08.56 LA NIÑERA

09.21 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

10.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.36 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 8)

11.01 LA NIÑERA

11.26 LA NIÑERA

11.51 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

13.46 LOS CAZAFANTASMAS II

15.44 ST. ELMO’S FIRE

17.43 PURPLE RAIN

19.45 CASI FAMOSOS

22.00 EL 6º DÍA

SPACE

01.46 MARCADO POR LA MUERTE

03.46 MATAR O MORIR

05.10 HOLLYWOOD

ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.00 EL GUERRERO ROJO

06.32 10.000 A.C.

08.34 EL SOSPECHOSO

10.58 D-TOX

12.49 CÓDIGO DE FAMILIA

15.22 ROCKNROLLA

17.36 CAPITÁN AMÉRICA

Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

20.20 ULTRAVIOLETA

22.00 LUCY

23.39 CASTORES ZOMBIES


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA

LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO

DE PIANO Y CUARTETO.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR

TUCUMANO QUE PERSONIFICA A

“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CASA DEL BICENTE NARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 22, A LAS 19.30,

SE PRESENTARÁ “LA PESADA

SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO

DEL CICLO DE RECITALES

ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,

EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO

AUTOR DEL ÉXITO ‘CARA DE

GITANA’. ESA MISMA NOCHE,

ESTARÁN ‘LOS LINCES’.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS

22, SE PRESENTARÁ MIDACHI

CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI

KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15:00 (cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 21:30 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS

SOLO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:20 (Cast) 16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

18:10 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA (ATP)

14:15 (Cast) 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D): TERROR (13 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30

(Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

16/04 - 22:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:30

VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS

SUBTITULADA: 2D

CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50

CASTELLANO 2D 20:50 -22:50

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10

(TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40-

(TODOS LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:40

(TODOS LOS DÍAS)

 
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