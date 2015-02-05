CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Abril 2018
A LAS 19.00 “PAMPITA” ONLINE.
Por El Liberal
16/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDIC.
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS VILLA DÁLMINE
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS BELGRANO
20.00 MÚSICA INTERIOR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
12.14 EL INFILTRADO
02.25 TENACIOUS D. LA LLAVE DEL DESTINO
04.10 RIDDLE
06.01 PEQUEÑOS AVIADORES
08.06 PADDINGTON
09.52 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
10.09 THE DUFF
12.02 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
13.57 SOY EL NÚMERO CUATRO
15.59 NUEVAMENTE AMOR
18.01 THE DUFF
19.56 SOY EL NÚMERO CUATRO
21.58 CRIATURAS DE LA NOCHE
TNT
03.36 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
05.27 06.00 UN VIAJE DE DIEZ METROS
08.01 LA FAMILIA DEL FUTURO
09.36 LOS INCREÍBLES
11.35 EVEREST
13.49 EL GRAN PEZ
16.00 EN EL BOSQUE
18.21 MONSTERS UNIVERSITY
20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.36 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA
01.10 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
TCM
00.15 PURPLE RAIN
02.13 ST. ELMO’S FIRE
04.07 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
06.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.51 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
07.41 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 8)
08.06 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 8)
08.31 LA NIÑERA
08.56 LA NIÑERA
09.21 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
10.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.36 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 8)
11.01 LA NIÑERA
11.26 LA NIÑERA
11.51 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
13.46 LOS CAZAFANTASMAS II
15.44 ST. ELMO’S FIRE
17.43 PURPLE RAIN
19.45 CASI FAMOSOS
22.00 EL 6º DÍA
SPACE
01.46 MARCADO POR LA MUERTE
03.46 MATAR O MORIR
05.10 HOLLYWOOD
ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06.00 EL GUERRERO ROJO
06.32 10.000 A.C.
08.34 EL SOSPECHOSO
10.58 D-TOX
12.49 CÓDIGO DE FAMILIA
15.22 ROCKNROLLA
17.36 CAPITÁN AMÉRICA
Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
20.20 ULTRAVIOLETA
22.00 LUCY
23.39 CASTORES ZOMBIES
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA
LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO
DE PIANO Y CUARTETO.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR
TUCUMANO QUE PERSONIFICA A
“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CASA DEL BICENTE NARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 22, A LAS 19.30,
SE PRESENTARÁ “LA PESADA
SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO
DEL CICLO DE RECITALES
ORGANIZADOS POR SADAIC
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE
PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,
EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO
AUTOR DEL ÉXITO ‘CARA DE
GITANA’. ESA MISMA NOCHE,
ESTARÁN ‘LOS LINCES’.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS
22, SE PRESENTARÁ MIDACHI
CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI
KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15:00 (cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 21:30 (Subt)
PLOEY: NUNCA VOLARÁS
SOLO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:20 (Cast) 16:10 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
18:10 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00
(Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA (ATP)
14:15 (Cast) 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D): TERROR (13 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30
(Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
16/04 - 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:30
VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS
SUBTITULADA: 2D
CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50
CASTELLANO 2D 20:50 -22:50
MAZINGER Z ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:10
(TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40-
(TODOS LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 18:40
(TODOS LOS DÍAS)