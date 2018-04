FÚNEBRES | 16 de Abril de 2018

16/04/2018 -

Fallecimientos

- Graciela del Valle Torressi de Cervera

- Salime Alegre de Barquet (Córdoba)

- Miguel Eulogio Orieta

- Eloísa Santillán de Juárez

- Oscar Aníbal Cortez (Choya)

- Segundo Antonio Direncio

- Ángel Custodio Orellana

- Cristian Lucas Montenegro

- René Ramón Santillán

Sepelios Participaciones

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Sus sobrinos Pedro José Basbús, Patricia Laura Turk y sus hijos Alfonso David, Federico José y Pedro Martín participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Lala.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Sus sobrinos José Andrés Basbús, María de los Ángeles Lescano y su hija Sofía del Pilar participan el fallecimiento de su querida tía.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Hugo Aroldo Rodriguez, María Cecilia Turk Sapag y sus hijos participan el fallecimiento de Lala.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Nelibé Turk y familia participan el fallecimiento de Lala.

DIRENCIO, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Su esposa Mercedes sus hijos Rocío, Micaela, Valentina y Dael, sus padres Luis y Miriam, sus hermanos Sandra y Maria, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de San Marcos. Cobertura NORCEM. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Desde Tucumán, Nelly Goytia, despide con profundo dolor a la querida Sra. Martha y abraza con cariño a sus hijos Martha y Claudio y a sus demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Guardo en mi corazón los lindos momentos compartidos en el colegio del Centenario y en la reuniones de amigos.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Marquesa Adriana Zurita de Gonzalez y familia acompañan en el dolor a la familia de la Sra. Martha por su desaparición física, vecinos de tantos años en la calle Perú. Que el Señor la recoja en su gloria.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Gaby Urrere y Rodolfo Scarazzini y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Marta y Claudio en tan dificiles icrcunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Alberto Argañaraz, Ana María Gómez Barabino y familia, acompañan a sus hijos Martita y Claudio y flia por la dolorosa pérdida de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "Rogamos al Señor te reciba en sus brazos, te de paz y luz a tu alma". Sus primos Juan , Casaubón, su esposa Florinda Lugones, sus hijos Juancito, Cecé, Natalia y Carlitos con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Su tía Dolores Pereda de Falcione, sus primos Andrés Falcione Pereda e Inés Guillot (a), M. Teresa Taboada de Falcione Pereda, Susana Falcione Pereda y José V. López Pizzorno con sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos, nietos y hermana y demás familiares en este momento tan triste.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Dr. Guillermo Tarchini, su esposa Lidia Mayuli de Tarchini participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su querida amiga y colega Amalia.Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Olga Correa de Alvarez y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Marquesa Adriana Zurita de Gonzalez y familia, acompaña en el dolor a la familia de don Hugo por su desaparición física. Caballero en el cabal sentido de la palabra, hacedor junto a su esposa de la cultura Dominica y Franciscana de Santiago del Estero. Que el Señor lo recoja en su gloria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. La comisión directiva de la Liga del Magisterio Santiagueño Casa del Maestro participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Amalia Martínez Gramajo, colaboradora de esta institución. Eleva oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Galería de Arte Cronos acompaña con profundo pesar a sus amigos Amalia y Juan María y sus respectivas familias, por el fallecimiento de su padre Hugo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Las amigas de su hija Amalia: Blanca Castiglione, Graciela Bolañez, Mónica Giangreco, Lelé Trabb, Blanca Larrahona, Susana Lagar, Kiki Fino, Graciela Goñi y Olga Correa participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Lic. María Teresa Lagares participa su fallecimiento, acompaña a su familia y que brille para el la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Sus amigos Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Marta Brevetta de Pereyra y flia, Alejandro Buenvencino y flia, acompañan con todo cariño a sus hijos Juancito, Daniela, Amalita y nietos, compartiendo el dolor por el fallecimiento de Hugo. Ruegan al Señor por su descanso y consuelo apra su familia.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Martin G. Cornet, Silvia Lopez de Cornet, sus hijos Martin, Pedro, Pablo, Micaela y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Gladys, Rafael y Carlos Herrera Salto; sus sobrinos Sabrina, Julio y Darío Herrera Dib participan su deceso y acompañan a Daniela y flia. y ruegan por su descanso eterno.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. La comunidad educativa en pleno del TA.P. tecnicatura en Artes Visuales del I.S.B.A., Juan Yaparí: regencia, los departamentos de Dibujo, Pintura, Grabado, Escultura, Fotografía, Historia del Arte, Gramática del Lenguaje Visual, Informática, prosecretaria, plantel de preceptores, biblioteca, gabinete psicotécnico, plantel de ayudantes de talleres, contramaestría y plantel de ordenanzas acompañan en este triste momento por la partida de su padre a la integrante del plantel educativo, colega, compañera y amiga profesora y artista Amalia Martínez Gramajo. Elevan oraciones en su memoria,

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. La comunidad educativa en pleno del I.S.B.A, Juan Yaparí en sus niveles inicial, secundario y terciario acompañan en este triste momento por el fallecimiento de su padre a la integrante del plantel docente de la institucion, colega, compañera y amiga, profesora y artista Amalia Martínez Gramajo.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Los colegas, compañeros y amigos: Profesores: Tula Peralta, Eva Sofía, Sonia Salazar, Pupy Galván, Ocampo Nora, Sonia Sorriba, Moyano Marcela,, Varas Cristian, Lescano, Oscar, Roldán Guido, Alzugaray Marcela participan su fallecimiento y acompañan a la profesora y artista Amalia Martínez Gramajo.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gigli y y Nicolás Albarracín, Dra. Julieta Gigli y Dr. Sebastián Robles, Federico Gigli, Felipe Robles y Valentín Albarracín participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

MONTENEGRO, CRISTIAN LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su padre Raul Montenegro, su hijo Renzo, tíos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhm. en el cementerio La Piedad a ñas 17 hs. Casa de duelo s.v. nº 2 P.l: Gallo 330. Serv. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Solo en Dios descansa su alma, porque de él viene la salvación. La comisión directiva del Colegio Absalón Rojas, personal administrativo y de servicio, docentes y alumnos de la comunidad educativa acompañan y participan el fallecimiento del papá de la Prof. Maria del Carmen Navarrete. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tu Señor me haces descansar. El departamento de Matemáticas del Colegio Absalón Rojas, participan el fallecimiento del papá de la Prof. María del Carmen Navarrete. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Gonzalo Sereno y familia acompaña a su amigo y compañero Jorge en tan doloroso momento. Haciendo extensivo a toda la familia sus condolencias. Ruegan al Santísimo reciba en su Gloria a su Padre y le de el descanso eterno, en la morada donde no existen penas ni dolores. Descansa en paz.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Recíbelo Señor en tu reino. Olga Diaz de Frias y familia, Dr. Luis Walter Frias y familia participan con dolor su fallecimiento elevando oraciones por su alma y para que Dios otorgue resignación a sus seres queridos.

NAVARRO, SARA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Myrsa Cossos, Josefina Lencina, Magdalena Reyes y Segundo Peralta, participan y acompañan a la flia., Ferreyra y con especial cariño a sus hijos Raúl y Silvina. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, MIGUEL EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Te agradecemos Señor por estos años que nos los prestaste y por darle grandes virtudes ebn esta vida terrenal. Jesús resucitado te pedimos resucites en nosotros el de la fe como la de Abraham de creer en la vida eterna. Sus hijos, nietos, bisnietos, yernos y todo los que te conocimos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOÍSA (Pati) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus hijos Karina y Pablo, su hijo pol. Ariel y sus nietas Valentina y Martina, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. C de Duelo P L Gallo 340 (SV). Caruso Cia. de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOÍSA (Pati) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus sobrinas Mimi, Gregorio, Rubén, Silvia, Liliana, Silvia; sus sobrinos nietos Cristian, Natalia y Sofía; Anahí, Ignacio, Gonzalo, Natalia, Mariana y Ariana participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOÍSA (Pati) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Margarita Ibáñez y sus hijas Sandra, Luciana y Pía, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pablo y Carina en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su hija Gianina, su hijo político Diego; sus nietas Martina y Candela lloran con profundo dolor su partida.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su hermano político Rubén Matos e hijos Erik, Alex, Melani y Jair participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su hermano político Carlos Matos, su esposa Mónica, sus hijos Nahuel, Alan, Anabella y Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su hermana política Anabel Matos, su esposo Néstor Zerdan, sus hijos Anicel y Lucas articipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Peri, Fernando, Natalia y Lucía Cáceres y respectivas familias y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del apreciado Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Querido amigo René, nos duele mucho tu inesperada partida. Acompañamos a su familia. Camilo Galván y Alicia Perea; sus hijos Pupi, Cecilia, Emilio y Natalia y Sergio Galván.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su esposo: Roberto Raúl Cervera, sus hijos: Roberto y Martín, y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. Hamburgo Cia de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. El enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. (Ap. 21;4). Su sobrino Ricardo Torressi, Claudia, Marianella y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Julio Rovarini, Jorgelina Trouvé e hijas, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Adolfo Guerrieri y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus amigas Mercedes Galvan, su hija Silvia Galvan, participan con dolor el fallecimiento de Teté y ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus vecinos Margarita Brevetta de Zavaleta, sus hijos Juan Carlos, Lucrecia y Hugo Zavaleta, nietos Facundo y Paula Zavaleta, Jimena y Nicolas Gallo Zavaleta y Gonzalo, Constanza y Javier Zavaleta, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina de siempre Teté, ruegan por ella y piden resignación para su flia.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Chiqui, Vale, Juli y Raúl Abdala, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Álvaro Castro y flia., acompañan a Martin y Roberto con profundo dolor por el fallecimiento de su Mamá. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Los amigos del turno de los viernes, Los Dany, Dario, Diego, Enzo, Fabian, Franco, Cabezón, Mariano, Martin, los Pablo, los Santi, Adrian, Ariel, Leo, Marco, Ruso y Alvaro, acompañan a Martin y Roberto en esta sensible pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. María Martha Coronel Gallardo y Ricardo Miguel Llapur (h) participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Roberto. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus amigos Nelly, Rosy, Adela, Raúl, Teresa, Mirta, Miguel, Alicia, Nancy, Luchi y Jorge Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Tete y acompañan a su esposo Beto y a sus hijos Roberto y Marín, amigos e toda la vida. Elevan oraciones en su memoria.

TOURIÑO DE GARIMALDI, MARTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/4/18|. Compañeras de promocion del colegio Belén de su hermana Nené de Cuadros, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con sus oraciones rogando por la paz de su alma.

ANELLI, JUAN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/98|. El Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, al cumplirse veinte años y tres meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ARANDA DE OVEJERO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Su esposo Rubén Ovejero, sus hijos Exequiel y Diego, hijos políticos Marcela y Vero, nietos Mateo, Marceo, Yoel y Martina y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Con motivo de cumplirse el 9 mes de su fallecimiento.

LESCANO, HÉCTOR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/02|. Sus sobrinos Pirucha, Manuel y Negro, sus sobrinos políticos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 16 años de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Madre querida, tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir!. Te amaremos siempre mamita linda … Al cumplirse un mes de su fallecimiento, sus hijos queremos agradecer al Dr. Francisco Palazzo, a la Dra. Verónica Deltrozzo y a la Dra. Alicia Díaz Fernández por la atención que tuvieron con nuestra madre. Agradecer profundamente a todos los que se llegaron a darnos un abrazo, todas nuestras familias, compañeros de trabajo de nuestros hermanos Marcos y Ramiro, al Jardín Municipal Nº 4 "El Principito", al Jardín Nº 69 "Hormiguita Viajera". Esc. 785, Esc. 763, al Jardín Nº 25 "Los Pastorcitos", a nuestros vecinos de la calle 9 del Bº Jorge Newbery, al Club Red Star, a todos nuestros compañeros de las distintas promociones de la secundaria, a las amigas de Casa Tía, compañeros del Sanatorio 9 de Julio, compañeros de trabajo de sus nietos, Dpto. Canes y Dpto. de Educación Física de la policía, a todos nuestros amigos, a todos los que nos acompañaron en este doloroso momento que nos tocó vivir … Bendiciones para todos. Los invitamos a la misa que se realizará hoy 16/4 a las 20 hs en la Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery. Descansa en paz, madre querida. Besos al cielo !!!

----------------------------------------

Recordatorios

MONTOYA DE ROBLES, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/14|. A cuatro años de tu partida, cuánto te extraño mi querida amiga. Siempre estarás en mi corazón, mi querida Nélida, amiga del alma, nunca te olvidaré. Tu amiga Lujana Lezana.





ORELLANA, ÁNGEL CUSTODIO (Chichilo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su esposa Marta, sus hijos Jose, Elsa, Raúl y Susana, H.pol, Hugo, Roberto, Cristina y Daniela, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10:00 hs en el Cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.





ALBARRACÍN, PEDRO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Marina de Ciafardini e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

AZAR, MARIO (q.e.p.d.) Falleció en Colonia Dora el 13/4/18|. Sus primos hermanos Beto, Graciela, Gustavo y Liliana Azar, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Mario y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, MARIO (q.e.p.d.) Falleció en Colonia Dora el 13/4/18|. Sus primos hermanos Roger Skiva, Omar S. Skiva, Elda y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el deceso del querido Mario. Rogamos oraciones en su memoria.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Dale el descanso eterno. José, Héctor, Isabel, Marisa, Claudia, Ritín y Lucía Tofanelli participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Carlos Oroná y flia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno. Choya.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Confiamos en tu Palabra Señor. José Anibal Tofanelli, Nita Cornejo, Matías y José Tofanelli y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana participan con dolor su fallecimiento. Choya.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Que descanse en paz. Orlando Robledo y flia participa con dolor el fallecimiento de su gran amigo y pide a Dios oraciones por su descanso eterno. Choya.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Siempre te vamos a recordar. Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia ante esta irreparable pérdida. Choya.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Gloria Ferroviaria participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Puma. Ruega oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CORTEZ, OSCAR ANÍBAL (Puma) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Ruly Salvatierra participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Puma. Ruega oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Blanca Salomón de Abdala, sus hijos: Miriam,Betti,titina y jorge con sus respectivas flias. , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracioners a su querida memoria.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capicúa) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Marcelo Daher, su esposa Maribé Aiquel y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Sus amigos Cuco Aranda, Chicho Fiad y Daniel Carrera y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Ex compañero de trabajo y amigo Oscar Pinto y Familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Ex compañero de trabajo y amigo Teodoro Onofre Juárez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Tío Capi vivirás siempre en el recuerdo descansa en paz Ovidio y Fabián Quiroga su hermano del alma participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Tu vida fue un ejemplo a seguir lleno de caridad y ayuda al próximo siempre vivirás en nuestra mente y en nuestros corazones. su ahijado Luciano Sanchez y flia. participa su fallecimiento.

PÁEZ, RAMÓN GIL (Capi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Doctor Hugo del Rosario Morales, Laura Yacante, sus hijas Mara, Mora, Lucrecia y Salma participan con profundo dolor el fallecimiento de querido amigo Capi. rogando por la pronta resignación de toda su familia.





ALBARRACÍN, PEDRO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Su esposa e hijos agradecen a familiares, amigos, vecinos y a todas aquellas personas que nos acompañaron en tan duro y doloroso momento como lo es la pérdida de un ser amado. Gracias por la contención y el acompañamiento.