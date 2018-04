"Una actitud incoherente con su propio obrar como intendente", señala el fallo

16/04/2018 -

En uno de los puntos destacados del fallo del Superior Tribunal, el alto cuerpo sostiene que Héctor Ruiz incurre en un contrasentido al pretender que se declare inconstitucional un artículo de una Carta Orgánica que fue reformada en 2006 por impulso del mismo Ruiz, quien luego la promulgó y juró.

"Se advierte, que el mentor político de la reforma parcial de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de La Banda fue el propio Héctor Eduardo Ruiz", menciona en los considerandos el máximo tribunal local.

Luego, aludiendo a la "difundida Teoría de los Actos Propios", remarca que "nuestra Corte, al igual que el Tribunal Supremo español, ha sido un generoso difusor de que NADIE PUEDE PONERSE EN CONTRADICCIÓN CON SUS PROPIOS ACTOS EJERCIENDO UNA CONDUCTA INCOMPATIBLE CON UNA ANTERIOR, DELIBERADA Y JURÍDICAMENTE EFICAZ".

Y referencia que "mediante la sanción de la Ordenanza Nº 421/06,el Honorable Concejo Deliberante declaró la necesidad de la reforma parcial de la COM de la ciudad de La Banda, incluyendo dentro de los puntos a reformar en lo que aquí nos interesa- todo lo atinente al Departamento Ejecutivo Municipal y Honorable Concejo Deliberante".

El alto cuerpo judicial recalca que dicha "ordenanza FUE EXPRESAMENTE PROMULGADA POR EL PROPIO RUIZ mediante Decreto Serie ‘D’ Nº 03 de fecha 16 de febrero 2.006, intervención personal que culminó a la postre con la jura de la Carta Organiza Municipal efectuada en su carácter de Intendente Municipal en sesión especial realizada el día 31 de octubre del 2.006,à cuya declaración de inconstitucionalidad es pretendida hoy por Ruiz".

El STJ añade que "así las cosas, y con posterioridad a la reforma de la Carta Orgánica Municipal, el Sr. Héctor Eduardo Ruiz fue CONDENADO a la PENA de 3 (tres) AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO por el delito previsto en el art. 119 1er. Párrafo del Código Penal (ABUSO SEXUAL) delito de tipo DOLOSO que se encuentra comprendido en la hipótesis prevista en el art. 136ª inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal que veda la posibilidad de que sea candidato para Intendente de la ciudad de La Banda en las elecciones municipales a realizarse en el presente año".

Ante ello, el STJ pone de relieve: "No podemos soslayar el planteo de inconstitucionalidad que introduce procurando la invalidez de las normas referenciadas que prohiben su postulación a Intendente como consecuencia de haber resultado ‘condenado por delito doloso’, en franca ‘CONTRADICCIÓN’ CON SUS PROPIOS ACTOS Y EN UNA ACTITUD ‘INCOHERENTE’ CON SU PROPIO OBRAR COMO INTENDENTE MUNICIPAL en donde no solo promulgó la ordenanza de necesidad de la reforma de la C.O.M., sino que juró cumplir y hacer cumplir la misma, cuestiona hoy su validez constitucional por encontrarse incurso en una prohibición expresa para ser candidato".