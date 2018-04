Enzo Pérez y la charla que tuvo con Sampaoli

16/04/2018 -

El pasado viernes, Jorge Sampoli mantuvo un charla con Enzo Pérez y Franco Armani en el predio de Ezeiza. El mendocino, contó al respecto: "Necesitaba una charla con él. Quedamos en que fue una charla positiva, con conclusiones muy buenas. Le dije que tenia dos teorías. Una era que si me dejaba llevar por lo que veía, por la información de los periodistas, me quedaba afuera. Pero por el convencimiento, mis ganas de estar en otro Mundial y porque la Selección es lo más lindo, le dije en la cara que la iba a pelear. Lo valoró mucho a eso. Ojalá tome la mejor decisión. Le dije que no me doy por vencido. No soy crack y hay que ponerse el overol y luchar hasta el final" dijo.