Bon Jovi, Dire Straits y Nina Simone entran al Salón de la Fama del Rock and Roll

16/04/2018 -

Los grupos Dire Straits, Bon Jovi, The Cars, The Moody Blues y las cantantes Nina Simone y Rossetta Tharpe ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Hall en una ceremonia realizada en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. La ocasión sirvió de excusa para reunir a los miembros originales de Bon Jovi, entre los que destacan su líder Jon Bon Jovi, el guitarrista Ritchie Sambora y el baterista Tico Torres; y a los más importantes integrantes de The Cars y The Moody Blues, en tanto que Mark Knopfler, figura central de Dire Straits, eligió no ser de la partida. The Moody Blues interpretó su clásico "Nights in white satin" y la cantante Mary J. Blige recordó a Nina Simone, fallecida en 2003.

El reconocimiento a Rossetta Tharpe también llegó tarde debido a que la artista nacida en 1915 falleció en 1973.

Estos 6 nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll fueron elegidos entre 19 nominados, que habían sido anunciados en diciembre pasado, por el voto de cientos de artistas y personalidades ligadas a la música.

Para poder ser parte de este museo, se exige como requisito que hayan pasado al menos 25 años de la edición de su primer disco.