"Fede" Bal: "Tengo una vida sexual más que conforme"

16/04/2018 -

Después de innumerables idas y vueltas, infidelidades y terceras en discordia, Fede Bal y Laurita Fernández parecen estar mejor que nunca. Así lo dejó entrever el hijo de Carmen Barbieri en su paso por "Podemos Hablar", en donde reveló fogosos detalles de su intimidad con la rubia: "La pasión en nosotros es algo que llevamos muy arriba. Tengo una vida sexual más que conforme. Hay un nivel de creatividad que tiene Laura, que a mí me sorprende. No me había pasado con ninguna de mis parejas".